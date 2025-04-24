"Волшебное маленькое животное" вернулось в австралийские заросли: их не видели 62 года (видео)

Для некоторых восточная сумчатая куница — "волшебное маленькое животное", находящееся под угрозой исчезновения. Однако теперь ученые выпустили 15 особей в контролируемую среду австралийских кустарников — это может помочь восстановить популяцию, которую не видели уже 62 года.

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Об этом пишет Popular Science.

Сиднейский университет и природоохранная организация Aussie Ark недавно выпустили 15 исчезающих восточных сумчатых куниц (Dasyurus viverrinus) в контролируемую среду кустарников. Известно, что среднего размера, пушистохвостые, пятнистые ночные сумчатые были отправлены исследователями в заповедник на территории колледжа на южном побережье Нового Южного Уэльса, Австралия.

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Вождь коренного племени Джерринджа Рон Карберри провел традиционный обряд приветствия животных. Представители коренного народа отмечают, их предки бродили рядом с этим "волшебным маленьким животным", а потому они невероятно рады, что спустя 62 года восточные сумчатые куницы все же смогли вернуться домой.

Отметим, что выпуск 15 особей ознаменовал первый шаг в восстановлении вида, который исчез с материковой части Австралии более 60 лет назад. Как известно, сегодня восточные сумчатые куницы в основном встречаются лишь в восточной части острова Тасмания, а также на сельскохозяйственных угодьях, открытых лугах, сухих лесах, лесах, прибрежных кустарниках и альпийских пустошах.

В естественной среде обитания сумчатые куницы охотятся на насекомых, мелких млекопитающих, птиц и рептилий, а также могут питаться падалью. Они считаются вымершими на материковой части Австралии в первую очередь из-за болезней, отравлений и хищничества лис. Теперь ученые сосредоточились на возвращении популяции в естественную среду обитания, где ученые контролируют количество хищников.

В рамках этой программы, Aussie Ark уже создала заповедник дикой природы Баррингтон площадью 400 гектаров. Десять восточных куниц, выпущенных на этом новом месте в Баннокберне, родились и выросли в заповеднике.

По словам Томаса Ньюса из Лаборатории глобальной экологии Сиднейского университета, они с коллегами намерены и дальше уделять первостепенное внимание долгосрочным научным исследованиям, чтобы лучше понять, как успешно восстановить вид. Команда планирует использовать сверхвысокочастотные радио и хвостовые передатчики глобальной системы позиционирования (GPS), сеть камер наблюдения из 54 камер-ловушек и ежеквартальный отлов в клетки для сбора данных и мониторинга куниц.

Выпуск животных в естественную среду обитания также является важным шагом, чтобы вернуть восточных куниц на материковую часть Австралии.

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