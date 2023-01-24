COVID повреждает детский мозг. Ученые настаивают на вакцинации беременных

Есть доказательства проникновения вируса в мозговую ткань плода в случаях, когда беременные женщины передают инфекцию своим детям.

Related video

Беспокойство вызывает не только влияние болезни на наш организм, но и влияние на тела все еще формирующихся младенцев — то, что ученые уже срочно анализируют. Команда изучила 661 образец ткани человеческого плода, собранный в период с июля 2020 года по апрель 2022 года, наблюдая кровоизлияния в 26 из них. COVID-19 присутствовал во всех образцах тканей с признаками кровоизлияния, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Все образцы были взяты из планово прерванных беременностей.

"Хотя кровоизлияния иногда происходят в развивающемся мозге, крайне необычно, что в течение 21-месячного периода происходит такое количество случаев. Сейчас крайне важно наблюдать за детьми, которые подверглись пренатальному воздействию COVID-19, чтобы мы могли установить, есть ли какие-либо долгосрочные эффекты развития нервной системы", — говорит нейробиолог Кэти Лонг из Королевского колледжа Лондона.

Исследователи подчеркнули признаки снижения целостности кровеносных сосудов и увеличения иммунных клеток, проникающих в мозг, как связанные с повреждением тканей. Это может быть прямым результатом заражения COVID-19 или косвенным результатом иммунного ответа матери. Хотя коронавирус был подтвержден только в тканях плода, можно с уверенностью предположить, что инфекции были унаследованы от их матерей. Было ли кровоизлияние прямым следствием COVID-19 матери или инфекции плода, или это обусловлено каким-то неизвестным фактором, неясно. Но данная связь достаточно сильна, чтобы вызывать беспокойство. Более того, большинство образцов с признаками кровоизлияния относятся к концу первого и началу второго триместра беременности, что говорит о том, что мозг плода может быть затронут на самых ранних стадиях его развития. Мы уже знаем, что это решающее время для развивающегося мозга, поскольку оно создает барьеры для самозащиты.

"Мы знаем, что тяжелая вирусная инфекция может влиять на мозг плода, но это важное исследование является первым, которое предполагает, что это может произойти при беременностях, пораженных COVID-инфекцией. Независимо от причины, прямого воздействия вируса или косвенного последствия материнской инфекции, это исследование подчеркивает необходимость вакцинации беременных женщин против COVID-19, что позволяет избежать осложнений как для матери, так и для ребенка", — говорит физиолог Люсиль Постон из Королевского колледжа Лондона.

Следы SARS-CoV-2 также были обнаружены в образцах тканей, взятых из плаценты, амниона и пуповины, что говорит о том, что существует вероятность дальнейших осложнений, вызванных присутствием COVID-19. Вирусные инфекции у матерей регулярно связаны с неврологическими повреждениями у детей; вирус Зика является одним из наиболее громких случаев в последние годы, показывающих, насколько значительными могут быть эти последствия. Имеются более ранние исследования, связывающие проблемы со здоровьем у плодов со случаями COVID-19 у беременных матерей, но пока пул данных по этой теме относительно невелик. Это то, что ученые будут стремиться изменить в будущем.

"Наши результаты показывают, что существует связь между ранним развитием мозговой ткани человеческого плода и уязвимостью к инфекции от COVID-19", — говорит нейробиолог Марко Массимо из Королевского колледжа Лондона.

Ранее Фокус писал, что вирус COVID-19 захватывает все тело человека. Его следы обнаруживаются во всех тканях человеческого организма.