COVID ушкоджує дитячий мозок. Учені наполягають на вакцинації вагітних

Є докази проникнення вірусу в мозкову тканину плода у випадках, коли вагітні жінки передають інфекцію своїм дітям.

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Занепокоєння викликає не тільки вплив хвороби на наш організм, а й уплив на тіла немовлят, що все ще формуються, — те, що вчені вже терміново аналізують. Команда вивчила 661 зразок тканини людського плоду, зібраний у період із липня 2020 року до квітня 2022 року, спостерігаючи крововилив у 26 з них. COVID-19 був присутній у всіх зразках тканин із ознаками крововиливу, пише Science Alert.

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Усі зразки були взяті із планово перерваних вагітностей.

"Хоча крововиливи іноді відбуваються в мозку, що розвивається, вкрай незвичайно, що протягом 21-місячного періоду відбувається така кількість випадків. Зараз украй важливо спостерігати за дітьми, які зазнали пренатального впливу COVID-19, щоб ми могли встановити, чи є якісь довгострокові ефекти розвитку нервової системи", — каже нейробіологиня Кеті Лонг із Королівського коледжу Лондона.

Дослідники підкреслили ознаки зниження цілісності кровоносних судин і збільшення імунних клітин, що проникають у мозок, як пов'язані з ушкодженням тканин. Це може бути прямим результатом зараження COVID-19 або непрямим результатом імунної відповіді матері. Хоча коронавірус був підтверджений тільки в тканинах плода, можна з упевненістю припустити, що інфекції були успадковані від матерів. Чи був крововилив прямим наслідком COVID-19 матері чи інфекції плода, чи це зумовлено якимось невідомим фактором, неясно. Але цей зв'язок досить сильний, щоб викликати занепокоєння. Крім того, більшість зразків із ознаками крововиливу належать до кінця першого та початку другого триместру вагітності, що говорить про те, що мозок плода може бути порушений на ранніх стадіях його розвитку. Ми вже знаємо, що це вирішальний час для мозку, що розвивається, оскільки він створює бар'єри для самозахисту.

"Ми знаємо, що важка вірусна інфекція може впливати на мозок плода, але це важливе дослідження є першим, яке передбачає, що це може статися під час вагітності, уражених COVID-інфекцією. Незалежно від причини, прямого впливу вірусу або непрямого наслідку материнської інфекції, це дослідження наголошує на необхідності вакцинації вагітних жінок проти COVID-19, що дозволяє уникнути ускладнень як для матері, так і для дитини", — каже фізіологиня Люсіль Постон із Королівського коледжу Лондона.

Сліди SARS-CoV-2 також були виявлені в зразках тканин, взятих із плаценти, амніону та пуповини, що говорить про те, що існує ймовірність подальших ускладнень, спричинених присутністю COVID-19. Вірусні інфекції в матерів регулярно пов'язані з неврологічними ушкодженнями в дітей; вірус Зіка є одним із найгучніших випадків в останні роки, що показують, наскільки значними можуть бути ці наслідки. Є більш ранні дослідження, що пов'язують проблеми зі здоров'ям у плодів із випадками COVID-19 у вагітних матерів, але поки що пул даних на цю тему відносно невеликий. Це те, що вчені прагнутимуть змінити в майбутньому.

"Наші результати показують, що існує зв'язок між раннім розвитком мозкової тканини людського плода й вразливістю до інфекції від COVID-19", — каже нейробіолог Марко Массімо з Королівського коледжу Лондона.

Раніше Фокус писав, що вірус COVID-19 захоплює все тіло людини. Його сліди виявляються в усіх тканинах людського організму.