Потеря внимательности способствует обучению и генерации идей, - ученые

Согласно новому исследованию, это может позволить нам усваивать информацию, которая может быть не связана напрямую с поставленной задачей, но все равно является важной и может пригодиться в других сферах.

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Установление связей между обширными концепциями или способность генерировать шквал новых идей (называемая дивергентным мышлением) — это два аспекта творчества, которые ученые могут измерить. Но умение оставаться сосредоточенным, игнорируя отвлекающие факторы, также является ключом к изучению новых навыков, разработке новых идей или поиску "состояния бесконечного энтузиазма" или "состояния потока", пишет Science Alert.

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"В то время как фокусировка помогает нам сузить круг наших целей, потеря некоторой ее части может расширить сферу внимания, помогая нам включать менее релевантную информацию, которая может помочь нам изучить закономерности в нашей среде или даже интегрировать отдаленные идеи или концепции", — объясняет Александра Декер, когнитивный нейробиолог из Массачусетского технологического института, возглавляющая исследование.

Было обнаружено, что недостатки во внимании ухудшают все, от базового восприятия до обучения и памяти. Появляются отвлекающие факторы, и наше внимание ослабевает. Это не станет новостью для тех, кто засыпал на занятиях, пропуская новый важный материал. Но как бы мы ни старались, наше внимание естественным образом колеблется. В то время как некоторые исследования показывают, что прерывистое внимание является признаком того, что наш мозг перегружен, другая теория утверждает, что утрата фокусировки может произойти, когда задача становится слишком монотонной. Это может привести к некоторым неожиданным выгодам. Наш мозг может "уйти в себя" и начать блуждать по своим собственным мыслям, он может существовать в блаженном, "бессмысленном" состоянии или начать искать другие лакомые кусочки информации для переваривания, что, в свою очередь, может помочь обучению.

Это то, что Декер хотела выяснить: куда направляется наш ум, когда внимание исчезает, и может ли потеря фокуса иногда быть полезной для обучения. Она следила за исследованиями, которые показали, что люди с более высокой импульсивностью и более низким когнитивным контролем, такие как молодые люди и дети, лучше изучают и закрепляют связь между, казалось бы, несвязанными частями информации, которые им было приказано игнорировать.

В новом исследовании, проведенном Декер, группе из 53 студентов бакалавриата было поручено классифицировать буквы и цифры, которые появлялись на экране компьютера, в окружении отвлекающих символов, которые им было приказано игнорировать. Внимание людей колебалось в фокусе и вне фокуса, как и ожидалось. Исследователи наблюдали это, используя технику, которая обнаруживает колебания внимания на основе индивидуального времени реакции. В моменты потерянного фокуса внимание людей расширялось, позволяя им воспринимать символы, которые на самом деле соответствовали внешнему виду буквы или цифры — по сути, кидая ресурсы их мозга на то, что было на экране с дополнительным сигналом. Люди, которые теряли фокус чаще, на самом деле имели более быстрые и точные ответы, что указывает на лучшее изучение паттернов, закодированных символами.

"Люди, которые узнали больше всего пар мишень-фланкер, находились в состоянии пониженного внимания, то есть "вне зоны", чаще, чем те, кто узнал меньше", — пишут исследователи. Более того, когда они тщательно наблюдали за отдельными участниками, они обнаружили, что обучение было более очевидным во время прерывания сосредоточенности.

"Наши результаты показывают, что небольшая потеря внимательности иногда может быть положительной. Но переключение между периодами сосредоточенности и меньшей сосредоточенности может быть лучшим вариантом в целом", — написала Декер. Конечно, эти лабораторные эксперименты на данный момент только поверхностно изучают, как наш мозг регистрирует или расставляет приоритеты периферийной информации в реальном мире — гораздо более сложной среде, чем компьютерная комната.

Тем не менее, результаты текущего исследования согласуются с растущим объемом других исследований, которые отмахнулись от негативных вибраций вокруг блуждающего ума и мечтательности. Прошлые исследования обнаружили, что многие люди, позволяя своему разуму блуждать после периода устойчивой концентрации, могут помочь открыть второе дыхание своей креативной стороне. Однако важно найти золотую середину взаимодействия, чтобы простимулировать творческие области мозга: слишком много усилий, и наш мозг мало внимания уделяет свежим идеям; не хватает стимулов и задача становится скучной.

Внимание – вещь непостоянная. Прошлые исследования показали, что наш мозг смещает фокус четыре раза в секунду, как будто сканируя свое окружение на предмет других стимулов, которые ему, возможно, придется регистрировать. Это полезный навык, чтобы оставаться бдительным к возможным опасностям, но также и модель деятельности, которая легко преобладает в мире, полном отвлекающих факторов. Возможно, важно наше намерение: даем ли мы нашему мозгу некоторую свободу для блуждания, поиска новых связей или идей в маловероятных местах — например, во время приема горячего душа или убаюкиваем его в приглушенной усталости на фоне множества размытых экранов мониторов.

Ранее Фокус писал про "затуманенный рассудок". Он может быть вызвано небольшим структурным или функциональным повреждением области мозга, известной как префронтальная кора, которая участвует в когнитивных процессах, таких как планирование и принятие решений.