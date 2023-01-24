Втрата уважності сприяє навчанню та генерації ідей, — учені

Згідно з новим дослідженням, це може дозволити нам засвоювати інформацію, яка може бути не пов'язана безпосередньо з поставленим завданням, але все одно є важливою та може стати в нагоді в інших сферах.

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Встановлення зв'язків між великими концепціями чи здатність генерувати шквал нових ідей (звана дивергентним мисленням) — це два аспекти творчості, які можуть виміряти вчені. Але вміння залишатися зосередженим, ігноруючи фактори відволікання, також є ключем до вивчення нових навичок, розробки нових ідей або пошуку "стану нескінченного ентузіазму" або "стану потоку", пише Science Alert.

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"Тоді як фокусування допомагає нам звузити коло наших цілей, втрата деякої її частини може розширити сферу уваги, допомагаючи нам включати менш релевантну інформацію, яка може допомогти нам вивчити закономірності в нашому середовищі або навіть інтегрувати віддалені ідеї чи концепції", — пояснює Олександра Декер, когнітивна нейробіологиня з Массачусетського технологічного інституту, яка очолює дослідження.

Було виявлено, що недоліки уваги погіршують усе, від базового сприйняття до навчання й пам'яті. З'являються фактори відволікання, і наша увага слабшає. Не стане новиною для тих, хто засинав на заняттях, пропускаючи новий важливий матеріал. Але як би ми не намагалися, наша увага природним чином коливається. Тоді як деякі дослідження показують, що уривчаста увага є ознакою того, що наш мозок перевантажений, інша теорія стверджує, що втрата фокусу може статися, коли завдання стає занадто монотонним. Це може призвести до деяких несподіваних вигод. Наш мозок може "піти в себе" й почати блукати за власними думками, він може існувати в блаженному, "безглуздому" стані або почати шукати інші ласі шматочки інформації для перетравлення, що, зі свого боку, може допомогти навчанню.

Це те, що Декер хотіла з'ясувати: куди прямує наш розум, коли увага зникає, і чи може втрата фокусу іноді бути корисною для навчання. Вона стежила за дослідженнями, які показали, що люди з вищою імпульсивністю й нижчим когнітивним контролем, такі як молоді люди й діти, краще вивчають і закріплюють зв'язок між, здавалося б, незв'язаними частинами інформації, які їм було наказано ігнорувати.

У новому дослідженні, проведеному Декер, групі з 53 студентів бакалаврату було доручено класифікувати літери та цифри, які з'являлися на екрані комп'ютера, в оточенні символів, що відволікають, які їм було наказано ігнорувати. Увага людей коливалася у фокусі та поза фокусом, як і очікувалося. Дослідники спостерігали це, використовуючи техніку, яка виявляє коливання уваги з урахуванням індивідуального часу реакції. У моменти втраченого фокусу увага людей розширювалася, дозволяючи їм сприймати символи, які насправді відповідали зовнішньому вигляду літери чи цифри — по суті, кидаючи ресурси їхнього мозку на те, що було на екрані з додатковим сигналом. Люди, які втрачали фокус частіше, насправді мали швидші й точніші відповіді, що вказує на краще вивчення патернів, закодованих символами.

"Люди, які дізналися найбільше пар мішень-фланкер, перебували в стані зниженої уваги, тобто "поза зоною", частіше, ніж ті, хто дізнався менше", — пишуть дослідники. Крім того, коли вони ретельно спостерігали за окремими учасниками, вони виявили, що навчання було очевиднішим під час переривання зосередженості.

"Наші результати показують, що невелика втрата уважності іноді може бути позитивною. Але перемикання між періодами зосередженості й меншою зосередженістю може бути найкращим варіантом загалом", — написала Декер. Звичайно, ці лабораторні експерименти зараз лише поверхово вивчають, як наш мозок реєструє або розставляє пріоритети периферійної інформації в реальному світі — набагато складнішому середовищі, ніж комп'ютерна кімната.

Тим не менш, результати поточного дослідження узгоджуються зі зростанням обсягу інших досліджень, які відмахнулися від негативних вібрацій навколо блукаючого розуму та мрійливості. Попередні дослідження виявили, що багато людей, дозволяючи своєму розуму блукати після періоду стійкої концентрації, можуть допомогти відкрити друге дихання своїй креативній стороні. Однак важливо знайти золоту середину взаємодії, щоб простимулювати творчі області мозку: надто багато зусиль, і наш мозок мало уваги приділяє свіжим ідеям; не вистачає стимулів, і завдання стає нудним.

Увага — річ непостійна. Попередні дослідження показали, що наш мозок зміщує фокус чотири рази на секунду, начебто скануючи своє оточення щодо інших стимулів, які йому, можливо, доведеться реєструвати. Це корисна навичка, щоб залишатися пильним до можливих небезпек, але також і модель діяльності, яка легко переважає у світі, повному факторів відволікання. Можливо, важливим є наш намір: чи даємо ми нашому мозку деяку свободу для блукання, пошуку нових зв'язків чи ідей у малоймовірних місцях — наприклад, під час прийому гарячого душу або заколисуємо його в приглушеній втомі на тлі безлічі розмитих екранів моніторів.

Раніше Фокус писав про "затьмарений розум". Він може бути викликаний невеликим структурним або функціональним пошкодженням області мозку, відомої як префронтальна кора, яка бере участь у когнітивних процесах, таких як планування та ухвалення рішень.