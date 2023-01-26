Собраны из разных людей: ученые открыли жутковатый секрет шотландских мумий

Две 3000-летние мумии, найденные в позе эмбриона на Внешних Гебридских островах Шотландии, в ходе детального разбирательства оказались составленными из шести человек, которые намеренно соединили вместе.

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Тела проанализировали с помощью ДНК-теста и оказалось, что они принадлежали шести разным людям, ни один из которых не имел общей матери, сообщают IFLScience.

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Во время раскопок на городище бронзового века в Клад Халлан на острове Южный Уист в 2001 году археологи нашли то, что выглядело как два хорошо сохранившихся скелета. На телах были признаки того, что они некоторое время хранились в торфяном болоте, прежде чем переместили их для захоронения.

Торф образуется вследствие разложения органических веществ, преимущественно из растительных материалов, таких как мох. В частности, когда сфагнового мха накапливается достаточно в водноболотных угодьях, чтобы образовать болото, слои торфа образуют кислоты, невероятно хорошо сохраняющие тела.

"Эти растения подкисляют почву, одновременно выделяя соединение, которое связывается с азотом, лишая местность питательных веществ", — пояснила Кэролин Маршалл в своей беседе о болотном теле, известном под названием "Липовый человек". — "Вместе с холодными североевропейскими температурами эти условия делают невозможным жизнедеятельность большинства микробов".

Хотя люди падали в болота и сохранялись естественным образом, кости, найденные на этом месте, указывают на то, что жители Клад Халлана бронзового века намеренно помещали тела в торфяники, чтобы сохранить их. Тела перемещали достаточно быстро, чтобы кости не сломались, что позволяет предположить, что они знали о процессе консервации. В торфяных телах, как в "Липовом человеке", кислотность болота может разрушать богатые кальцием кости, оставляя кожу сохраненной.

Также археологи заметили удивительные детали скелетов. В скелете мужчины на нижней челюсти были все зубы, в то время как на верхней челюсти не было ни одного. Нижние зубы имели признаки износа, соответствующего полному набору верхних зубов при жизни, что указывало на то, что что-то было не так. По словам Терри Брауна, профессора биомедицинской археологии Манчестерского университета, когда кости проанализировали в 2015 году, "челюсть не вписывалась в остальные черепа".

Тела исследовали с помощью ДНК-теста и оказалось, что они принадлежали шести разным людям, ни один из которых не имел общей матери. Изотопная датировка показала, что части женского скелета датируются примерно тем же периодом, тогда как мужской скелет содержал части людей, умерших с разницей в несколько веков.

Один из скелетов собран между 1260 и 1440 годами до н.э., а другой – между 1130 и 1310 годами до н.э. Несмотря на то, что они совпадают, археолог из Университета Шеффилда Майк Паркер-Пирсон сказал, что "статистическая вероятность заключается в том, что их собрали в разное время", добавив, что хотя части тела могли быть склеены вместе из-за какой-то неразберихи, тот факт, что это произошло дважды, "делает это маловероятным".

У ученых есть несколько теорий, объясняющих такое странное объединение разных тел в одно.

"Возможно, голова отпала, и они использовали другую голову, чтобы заменить утраченную", — предполагает Браун как одну из версий. Однако смотря на время мумификации, можно предположить, что тела использовали в качестве своеобразного символа объединения.

"Слияние разных частей тела предков в одно лицо могло представлять слияние разных семей и их линий происхождения".

Ранее Фокус рассказывал о болотных телах Европы, которые исследовали ученые.