Зібрані з різних людей: вчені відкрили моторошний секрет шотландських мумій

Дві 3000-річні мумії, знайдені у позі ембріона на Зовнішніх Гебридських островах Шотландії, під час детального розгляду виявилися складеними з шести людей, які навмисно з'єднали разом.

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Тіла проаналізували за допомогою ДНК-тесту і виявилося, що вони належали шести різним людям, жоден з яких не мав спільної матері, повідомляють IFLScience.

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Під час розкопок на городищі бронзового віку в Клад Халлан на острові Південний Уїст у 2001 році археологи знайшли те, що виглядало як два добре збережених скелети. На тілах були ознаки того, що вони деякий час зберігалися в торф'яному болоті, перш ніж їх перемістили для поховання.

Торф утворюється внаслідок розкладання органічних речовин, переважно з рослинних матеріалів, таких як мох. Зокрема, коли сфагнового моху накопичується достатньо у водно-болотних угіддях, щоб утворити болото, шари торфу утворюють кислоти, які неймовірно добре зберігають тіла.

"Ці рослини підкислюють ґрунт, одночасно виділяючи сполуку, яка зв'язується з азотом, позбавляючи місцевість поживних речовин", — пояснила Керолін Маршалл у своїй бесіді про болотяне тіло, відоме під назвою "Липова людина". — "Разом з холодними північноєвропейськими температурами ці умови унеможливлюють життєдіяльність більшості мікробів".

Хоча люди падали в болота і зберігалися природним чином, кістки, знайдені на цьому місці, вказують на те, що жителі Клад Халлан бронзового віку навмисно поміщали тіла в торфовища, щоб зберегти їх. Тіла переміщували досить швидко, щоб кістки не зламалися, що дозволяє припустити, що вони знали про процес консервації. У торф'яних тілах, як у "Липовій людині", кислотність болота може руйнувати багаті на кальцій кістки, залишаючи шкіру збереженою.

Також археологи помітили дивні деталі скелетів. У скелеті чоловіка на нижній щелепі були всі зуби, тоді як на верхній щелепі не було жодного. Нижні зуби мали ознаки зносу, що відповідає повному набору верхніх зубів за життя, що вказувало на те, що щось було не так. За словами Террі Брауна, професора біомедичної археології Манчестерського університету, коли кістки проаналізували у 2015 році, "щелепа не вписувалася в решту черепа".

Тіла дослідили за допомогою ДНК-тесту і виявилося, що вони належали шести різним людям, жоден з яких не мав спільної матері. Ізотопне датування показало, що частини жіночого скелета датуються приблизно тим самим періодом, тоді як чоловічий скелет містив частини людей, які померли з різницею в кілька століть.

Один зі скелетів зібраний між 1260 і 1440 роками до н.е., а інший — між 1130 і 1310 роками до н.е. Попри те, що вони збігаються, археолог з Університету Шеффілда Майк Паркер-Пірсон сказав, що "статистична ймовірність полягає в тому, що їх зібрали в різний час", додавши, що хоча частини тіла могли бути склеєні разом через якусь плутанину, той факт, що це сталося двічі, "робить це малоймовірним".

У вчених є кілька теорій, які пояснюють таке дивне об’єднання різних тіл в одне.

"Можливо, голова відпала, і вони використали іншу голову, щоб замінити втрачену", — припускає Браун як одну з версій. Однак, дивлячись на час муміфікації, можна припустити, що тіла використали як своєрідний символ об’єднання.

"Злиття різних частин тіла предків в одну особу могло представляти злиття різних сімей та їхніх ліній походження".

Раніше Фокус розповідав про болотяні тіла Європи, які досліджували вчені.