Загадочная "Небесная яма" в Китае. Самая глубокая впадина в мире: что она из себя представялет (фото)

В этом геологическом образовании живут многие редкие виды растений и животных.

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Самая глубокая "яма" в мире, которая является карстовой впадиной находится в Китае, в муниципалитете Чунцин и называется она Тянькэн Сяочжай или в переводе с китайского Небесного яма Сяочжай. В чем ее особенность пишет IFLScience.

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Самую глубокую карстовую впадину в мире, которая получила название Тянькэн Сяочжай обнаружили еще в 1994 году. Ее диаметр составляет 537 метров, а в глубь она опускается на расстояние от 511 до 662 метров.

Эта впадина имеет почти вертикальные стены и ее объем ученые оценивают в 120 млн кубических метров. Во время проливных дождей здесь иногда можно увидеть водопад, который идет по крутым стенам ямы.

Это уникальное природное углубление в земле появилось благодаря тому, что подземная река расщепила карстовую породу и вынесла ее наружу. Небесная яма Сяочжай имеет двойную структуру. Верхняя ее часть имеет глубину примерно 320 метров, а нижняя — 342 метра.

Тянкэн Сяочжай была образована над пещерой Дифэн, которая также была создана мощной подземной рекой. Эту реку можно увидеть в глубине ямы, где она несет чистую воду по внутренним пещерным системам.

[ + – ] Это уникальное природное углубление в земле появилось благодаря тому, что подземная река расщепила карстовую породу и вынесла ее наружу. Небесная яма Сяочжай имеет двойную структуру. Верхняя ее часть имеет глубину примерно 320 метров, а нижняя — 342 метра Фото: Wikipedia

Эта река имеет длину в 8,5 км и берет свое начало в подземной ущелье Тяньцзин, а затем выходит наружу на отвесной скале реки Мигонг, где система подземных вод образует водопад высотой в 46 метров.

В глубинах карстовой впадины ученые обнаружили уникальную и редкую экосистему, которая состоит 1285 видов растений, а также многих видов редких животных. Например, здесь растет редкий вид дерева гинкго, а также живут дымчастые леопарды, которых в дикой природе насчитывается менее 10 000 особей.

Ученые считают, что карстовая впадина формировалась постепенно в течение последних 128 тысяч лет, поэтому она относительно молодая по сравнению с другими подобными геологическими образованиями в Китае.

На территории Китая находятся 50 из 75 известных в мире карстовых впадин. И они являются самыми большими и самыми глубокими на планете. Все эт и впадины в Китае называют тянькэн и они относятся к очень специфической группе геологических структур.

Чтобы подобную впадину назвали тянькэн, она должна иметь в глубину и в диаметре не менее 100 метров, а также внутри нее должна течь подземная река. Условия, необходимые для образования тянькэн, очень специфичны, поэтому это очень редкое геологическое явление. Для формирования этих структур также требуется сильный дождь, который, в свою очередь, помогает формировать их подземные реки.

Кстати ученые используют термин тянкэн и для названия подобных карстовых впадин, которые обнаружены в других регионах Земли.

Что касается недр Земли, то Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, как ядро планеты остается горячим, как Солнце уже миллиарды лет. Наша планета имеет сложную структуру и ее внутренне тепло сохраняется с момента ее появления.

Фокус уже писал о том, что еще 2 года назад ученые обнаружили таинственный геологический проход под Панамой. И он расположен на глубине в примерно 100 км.