Загадкова "Небесна яма" у Китаї. Найглибша западина у світі: що вона собою являє (фото)

У цьому геологічному утворенні живе багато рідкісних видів рослин і тварин.

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Найглибша "яма" у світі, яка є карстовою западиною, знаходиться в Китаї, в муніципалітеті Чунцін і називається вона Тянькен Сяочжай або в перекладі з китайської Небесного яма Сяочжай. У чому її особливість пише IFLScience.

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Найглибшу карстову западину у світі, яка отримала назву Тянькен Сяочжай виявили ще в 1994 році. Її діаметр становить 537 метрів, а вглиб вона опускається на відстань від 511 до 662 метрів.

Ця западина має майже вертикальні стіни і її обсяг вчені оцінюють у 120 млн кубічних метрів. Під час злив тут іноді можна побачити водоспад, який іде по крутих стінах ями.

Це унікальне природне поглиблення землі з'явилося завдяки тому, що підземна річка розщепила карстову породу та винесла її назовні. Небесна яма Сяочжай має подвійну структуру. Верхня її частина має глибину приблизно 320 метрів, а нижня — 342 метри.

Тянкена Сяочжай була утворена над печерою Діфен, яка також була створена потужною підземною річкою. Цю річку можна побачити в глибині ями, де вона несе чисту воду по внутрішніх печерних системах.

[ + – ] Це унікальне природне поглиблення землі з'явилося завдяки тому, що підземна річка розщепила карстову породу і винесла її назовні. Небесна яма Сяочжай має подвійну структуру. Верхня її частина має глибину приблизно 320 метрів, а нижня – 342 метри Фото: Wikipedia

Ця річка має довжину 8,5 км і бере свій початок у підземній ущелині Тяньцзін, а потім виходить назовні на прямовисній скелі річки Мігонг, де система підземних вод утворює водоспад заввишки 46 метрів.

У глибинах карстової западини вчені виявили унікальну та рідкісну екосистему, що складається з 1 285 видів рослин, а також багатьох видів рідкісних тварин. Наприклад, тут росте рідкісний вид дерева Гінкго, а також живуть димчасті леопарди, яких у дикій природі налічується менше 10 000 особин.

Учені вважають, що карстова западина формувалася поступово протягом останніх 128 тисяч років, тому вона відносно молода порівняно з іншими подібними геологічними утвореннями у Китаї.

На території Китаю знаходяться 50 із 75 відомих у світі карстових западин. І вони є найбільшими та найглибшими на планеті. Всі ці западини в Китаї називають тянькен і вони належать до дуже специфічної групи геологічних структур.

Щоб подібну западину назвали тянькен, вона повинна мати в глибину та в діаметрі не менше 100 метрів, а також усередині неї має текти підземна річка. Умови, необхідні для утворення тянькен, дуже специфічні, тому це дуже рідкісне геологічне явище. Для формування цих структур також потрібен сильний дощ, який зі свого боку допомагає формувати їх підземні річки.

До речі, вчені використовують термін тянкен і для назви подібних карстових западин, які виявлені в інших регіонах Землі.

Щодо надр Землі, то Фокус уже писав про те, що вчені розповіли, як ядро планети залишається гарячим, як Сонце вже мільярди років. Наша планета має складну структуру і її тепло зберігається з моменту її появи.

Фокус уже писав про те, що ще два роки тому вчені виявили таємничий геологічний прохід під Панамою. І він розташований на глибині приблизно 100 км.