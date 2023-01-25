Ядро Землі залишається гарячим, як Сонце, вже мільярди років: як це відбувається

Наша планета має складну структуру, і її тепло зберігається з моменту її появи.

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Учені вже багато знають про структуру нашої планети, яка з'явилася понад 4 млрд років тому. Також їм відомо, що температура в ядрі планети така ж висока, як і на поверхні Сонця. Але чому воно досі не охололо? На це питання відповідає Шичунь Хуанг із Університету штату Теннессі, що в США, пише Space.

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Структура Землі, яку вчені визначили завдяки численним дослідженням, має такий вигляд:

На вершині розташована земна кора, на поверхні якої ми живемо;

Далі — мантія, яка складається з твердих порід;

І в самому центрі Землі розташоване ядро, яке має зовнішню частину (зовнішнє ядро) з рідкого заліза та внутрішню частину (внутрішнє ядро) з твердого заліза. І частини земного ядра мають таку саму температуру, як поверхня Сонця.

"Земна кора, як і верхня частина мантії, є частиною літосфери Землі, тобто твердої оболонки планети, яка сягає вглиб на відстань приблизно 100 км. І кора, і верхня частина мантії перебувають у постійному русі. Водночас літосфера розділена на величезні плити, які з'єднані між собою та покривають усю поверхню Землі", — каже Хуанг.

[ + – ] У самому центрі Землі розташоване ядро, яке має зовнішню частину (зовнішнє ядро) з рідкого заліза та внутрішню частину (внутрішнє ядро) з твердого заліза. І частини земного ядра мають таку саму температуру, як поверхня Сонця Фото: space.com

За словами вченого, ці літосферні плити не стоять на місці, вони рухаються, хоча можуть переміщатися всього на кілька сантиметрів протягом декількох років. Буває так, що ці плити рухаються швидше, і їхній рух стає причиною появи землетрусів і виверження вулканів.

"Рух цих плит є важливим фактором, який визначає еволюцію життя на Землі, тому що рух плит змінює навколишнє середовище, тому живі істоти повинні адаптуватися до нових умов", — каже Хуанг.

Але для того, щоб плити рухалися, потрібно, щоб температура в мантії була досить високою.

Справді, на глибині в 100 км температура становить приблизно 1300 градусів за Цельсієм.

А вже на глибині 2900 км, де проходить кордон між мантією та зовнішнім ядром Землі, температура вже становить приблизно 2700 градусів за Цельсієм.

А на межі між зовнішнім і внутрішнім ядром Землі температура зростає до понад 6000 градусів за Цельсієм, тобто тут так само жарко, як і на поверхні Сонця.

"Але чому тут така висока температура? Точно не від сонячного тепла, адже світло Сонця не може проникнути так далеко", — каже Хуанг.

[ + – ] Внутрішня стуруктура Землі: кора, мантія, зовнішнє ядро, внутрішнє ядро Фото: space.com

Учений називає два головні джерела такої спеки всередині Землі:

По-перше, внутрішнє тепло планети залишилося ще з часів формування Землі 4,5 млрд років тому. Наша планета була створена в процесі зіткнення твердих об'єктів, які називаються планетезималями, які сформувалися в хмарі з газу та пилу, що оточує Сонце. Планетезималі зіштовхувалися одна з одною, і в цей час виділялася величезна кількість тепла, частина з якого вилетіла в космос, а частина його залишилася в центрі планети. І це тепло збереглося й досі протягом мільярдів років.

Другим джерелом високої температури в центрі Землі є розпад радіоактивних ізотопів, які є різними варіаціями тих чи інших хімічних елементів. Під час свого розпаду радіоактивні ізотопи виділяють постійний потік енергії, який перетворюється на тепло.

"Здебільшого лише чотири ізотопи підтримують високу температуру в надрах Землі — це калій-40, торій-232, уран-235 і уран-238. До речі, разом із теплом, яке є в ядрі, ці ізотопи також забезпечують тепло для руху літосферних плит. Їхній рух і зараз змінює поверхню Землі, а також упливає на нашу атмосферу. Але якби в надрах Землі не було б тепла, то плити не рухалися б", — каже Хуанг.

Як уже писав Фокус, учені вважають, що внутрішнє ядро Землі перестало обертатися. Геологи припускають, що такі процеси є циклічними та відбуваються кожні кілька десятиліть.

Також Фокус писав про те, що торішнє дослідження показало, що внутрішнє ядро Землі рухається в різні боки. І це суперечить загальноприйнятим теоріям.