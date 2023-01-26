Фильтрация без угля. Как химический магнит может помочь в очистке воды от опасных химикатов

Ученые из Квинсленда обнаружили простой, быстрый и эффективный метод удаления химических поверхностно-активных веществ из воды.

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Исследования показывают, что воздействие высоких уровней определенных составов фторсодержащих поверхностно-активных веществ (ФПАВ) может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья. Эффективное удаление пер- и полифторалкильных веществ из загрязненных вод крайне необходимо для защиты здоровья населения и окружающей среды, пишет Tech Explorist.

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Гранулированный активированный уголь является наиболее часто используемым сорбентом для удаления ФПАВ. Однако их медленная сорбция, сложность восстановления и вторичного использования, конкурентная сорбция от других сопутствующих загрязнителей значительно снижают эффективность для фильтрации поверхностно-активных веществ.

Исследователи из Университета Квинсленда изобрели простой и эффективный метод удаления загрязняющих веществ из воды. Исследователи использовали магнит и многоразовое абсорбирующее средство для быстрого, селективного и эффективного удаления нескольких ФПАВ из реальных загрязненных вод в экологически значимых концентрациях.

Они смогли очистить 95 процентов небольшого количества загрязненной воды от ФПАВ в течение минуты. Этот метод показывает, что можно удалить больше химикатов более быстрым, дешевым, чистым и очень простым способом.

Химик-полимер доктор Ченг Чжан из Австралийского института биоинженерии и нанотехнологий сказал: "Поскольку наш процесс не требует электричества, его можно использовать в удаленных и автономных сообществах".

Этот новый метод включает очистку загрязненной воды уникальным магнитным сорбентом из фторированного полимера.

"Этот раствор, который мы разработали, покрывает частицы ФПАВ, а затем мы можем использовать магнит, чтобы притягивать, изолировать и удалять их. Сам раствор можно использовать повторно до 10 раз. Теперь наша команда расширит масштабы тестирования, и мы надеемся, что коммерчески доступный продукт будет готов в ближайшие три года", — заявил доктор Чжан.

Ранее Фокус писал о том, как задыхается Антарктида. Новое исследование показывает, что синтетические микрочастицы содержатся в морской воде, отложениях, воздухе и даже льду.