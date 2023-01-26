Фільтрування без вугілля. Як хімічний магніт може допомогти в очищенні води від небезпечних хімікатів

Вчені з Квінсленду виявили простий, швидкий та ефективний метод видалення хімічних поверхнево-активних речовин із води.

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Дослідження показують, що вплив високих рівнів певних складів фторвмісних поверхнево-активних речовин (ФПАР) може призвести до несприятливих наслідків для здоров'я. Ефективне видалення пер- та поліфторалкильних речовин із забруднених вод вкрай необхідне для захисту здоров'я населення та довкілля, пише Tech Explorist.

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Гранульоване активоване вугілля є найчастіше використовуваним сорбентом видалення ФПАР. Однак їх повільна сорбція, складність відновлення та вторинного використання, конкурентна сорбція від інших супутніх забруднювачів, значно знижують ефективність фільтрації поверхнево-активних речовин.

Дослідники з Університету Квінсленду винайшли простий та ефективний метод видалення забруднюючих речовин із води. Дослідники використовували магніт та багаторазовий абсорбуючий засіб для швидкого, селективного та ефективного видалення кількох ФПАР із реальних забруднених вод в екологічно значущих концентраціях.

Вони спромоглися очистити 95 відсотків невеликої кількості забрудненої води від ФПАР протягом хвилини. Цей метод показує, що можна видалити більше хімікатів швидшим, дешевшим, чистішим і дуже простим способом.

Хімік-полімер доктор Ченг Чжан з Австралійського інституту біоінженерії та нанотехнологій сказав: "Оскільки наш процес не вимагає електрики, його можна використовувати у віддалених та автономних спільнотах".

Цей новий метод включає очищення забрудненої води унікальним магнітним сорбентом із фторованого полімеру.

"Цей розчин, який ми розробили, покриває частинки ФПАР, а потім ми можемо використовувати магніт, щоб притягувати, ізолювати та видаляти їх. Сам розчин можна використати повторно до 10 разів. Тепер наша команда розширить масштаби тестування, і ми сподіваємося, що комерційно доступний продукт буде готовий у найближчі три роки", — заявив доктор Чжан.

Раніше Фокус писав про те, як задихається Антарктида. Нове дослідження показує, що синтетичні мікрочастинки містяться у морській воді, відкладеннях, повітрі і навіть льоду.