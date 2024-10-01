Небезпека криється у буденності: вчені попередили про новий смертельний тренд серед дітей

Не встигли багато батьків відійти від захоплення їхніми дітьми капсулами для прального порошку, як в Інтернеті з'явився черговий смертельний тренд. Цього разу дітей закликають націлитися на багато предметів, наявних у кожному домі.

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Хромування — новий небезпечний тренд, що набирає популярності серед підлітків, передбачає вдихання парів побутових засобів, таких як лак для нігтів, маркери або аерозолі, для досягнення тимчасового кайфу. Хоча термін "хромування" може здатися новим, сама практика, раніше відома як хаффінг або нюхання, яка знову набирає популярності, має довгу історію серед молодих людей, які шукають легкодоступні альтернативи забороненим наркотикам, пише Health.

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Експерт Брюс Рак, доктор фармацевтики з Медичної школи Рутгерса в Нью-Джерсі, підкреслює, що вдихання цих речовин є дуже небезпечним і викликає звикання. Дані Управління по боротьбі зі зловживанням психоактивними речовинами і психічним здоров'ям США показують, що у 2023 році приблизно 564 000 підлітків у віці від 12 до 17 років вживали інгалянти, що свідчить про зростання кількості випадків порівняно з 2022 роком.

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Фатальне фото: експерти стурбовані новою тенденцією батьків, що загрожує їхнім дітям

На думку Рейчел Кім, дослідниці з Cohen Children's Northwell Health, це відродження частково зумовлене такими соціальними медіаплатформами, як TikTok, де вірусний контент нормалізує хромування, залучаючи молоду аудиторію. Багато підлітків використовують для хромування маркери, аерозолі або лак для нігтів, а деякі відео навіть збирають мільйони переглядів під хештегом, пов'язаним із цією дією.

Ханна Хейс, доктор медичних наук, керівник токсикологічного відділення Центру отруєнь Центрального Огайо, наголошує, що діти можуть відчувати запаморочення, нудоту або нестійкість, а також більш небезпечні наслідки, такі як аномальні серцеві ритми, судоми і навіть смерть. У Великій Британії цього року стався трагічний випадок, коли 11-річний хлопчик помер після того, як спробував хромування під час ночівлі, що наочно демонструє, що навіть один вплив може призвести до летального результату.

Експерти попереджають, що багато підлітків вважають хромування безпечнішою альтернативою іншим наркотикам через його широку доступність і передбачуваний низький ризик, що пропагується в інтернет-мемах і відеороликах. Заходи щодо зниження ризику хромування включають в себе пильність батьків і просвітництво. Експерти рекомендують батькам стежити за тим, щоб їхні діти не мали доступу до таких продуктів, як лак для нігтів або пилозбірники, і звертати увагу на раптові зміни в предметах домашнього вжитку. Використання соціальних мереж також має бути під контролем, при цьому слід проводити відкриті, неосудливі бесіди щодо небезпек хромування. Заохочення дітей до розуміння ризиків може допомогти зменшити кількість випадків зловживання, і експерти, такі як Рак і Хейс, радять створити безпечне середовище для таких обговорень.

Зловживання інгалянтами вже давно визнано важливою проблемою громадської охорони здоров'я. Національний інститут зі зловживання наркотиками наголошує, що інгалянти, як-от ті, що використовуються в хромінгу, діють безпосередньо на центральну нервову систему і можуть призвести до довгострокових неврологічних ушкоджень або раптової смерті. Примітно, що ця практика має тенденцію до зростання серед молодого населення через легку доступність речовин, що містяться у звичайних побутових продуктах.

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