Опасность кроется в обыденности: ученые предупредили о новом смертельном тренде среди детей

Не успели многие родители отойти от увлечения их детьми капсулами для стирального порошка, как в Интернете появился очередной смертельный тренд. На этот раз детей призывают нацелиться на многие предметы, имеющиеся в каждом доме.

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Хромирование — новый опасный тренд, набирающий популярность среди подростков, предполагает вдыхание паров бытовых средств, таких как лак для ногтей, маркеры или аэрозоли, для достижения временного кайфа. Хотя термин "хромирование" может показаться новым, сама практика, ранее известная как хаффинг или нюхание и вновь набирающая популярность, имеет долгую историю среди молодых людей, ищущих легкодоступные альтернативы запрещенным наркотикам, пишет Health.

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Эксперт Брюс Рак, доктор фармацевтики из Медицинской школы Рутгерса в Нью-Джерси, подчеркивает, что вдыхание этих веществ очень опасно и вызывает привыкание. Данные Управления по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и психическим здоровьем США показывают, что в 2023 году примерно 564 000 подростков в возрасте от 12 до 17 лет употребляли ингалянты, что свидетельствует о росте числа случаев по сравнению с 2022 годом.

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По мнению Рейчел Ким, исследователя из Cohen Children's Northwell Health, это возрождение отчасти обусловлено такими социальными медиаплатформами, как TikTok, где вирусный контент нормализует хромирование, привлекая молодую аудиторию. Многие подростки используют для хромирования маркеры, аэрозоли или лак для ногтей, а некоторые видео даже собирают миллионы просмотров под хэштегами связанными с этим действием.

Ханна Хейс, доктор медицинских наук, руководитель токсикологического отделения Центра отравлений Центрального Огайо, подчеркивает, что дети могут испытывать головокружение, тошноту или неустойчивость, а также более опасные последствия, такие как аномальные сердечные ритмы, судороги и даже смерть. В Великобритании в этом году произошел трагический случай, когда 11-летний мальчик умер после того, как попробовал хромирование во время ночевки, что наглядно демонстрирует, что даже одно воздействие может привести к летальному исходу.

Эксперты предупреждают, что многие подростки считают хромирование более безопасной альтернативой другим наркотикам из-за его широкой доступности и предполагаемого низкого риска, пропагандируемого в интернет-мемах и видеороликах. Меры по снижению риска хромирования включают в себя бдительность родителей и просвещение. Эксперты рекомендуют родителям следить за тем, чтобы их дети не имели доступ к таким продуктам, как лак для ногтей или пылесборники, и обращать внимание на внезапные изменения в предметах домашнего обихода. Использование социальных сетей также должно быть под контролем, при этом следует проводить открытые, неосуждающие беседы об опасностях хромирования. Поощрение детей к пониманию рисков может помочь уменьшить количество случаев злоупотребления, и эксперты, такие как Рак и Хейс, советуют создать безопасную среду для таких обсуждений.

Злоупотребление ингалянтами уже давно признано важной проблемой общественного здравоохранения. Национальный институт по злоупотреблению наркотиками подчеркивает, что ингалянты, такие как те, что используются в хроминге, действуют непосредственно на центральную нервную систему и могут привести к долгосрочным неврологическим повреждениям или внезапной смерти. Примечательно, что эта практика имеет тенденцию к росту среди молодого населения из-за легкой доступности веществ, содержащихся в обычных бытовых продуктах.

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