Привет из прошлого: в Иерусалиме нашли таинственный отпечаток руки

Под Старым городом Иерусалима обнаружили ров, когда-то стоявший на пути вторгшихся в город армий крестоносцев и напомнивший о некоторых из самых кровавых и знаковых битв позднего Средневековья.

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При раскопках древней линии обороны археологи также наткнулись на отпечаток руки, вырезанный на стене рва, но пока не могут дать объяснения, кто оставил этот отпечаток или какое значение он может иметь, сообщают IFLScience.

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Защитный канал окружал знаменитые городские стены и, как полагают, его вырыли не позднее 10 века нашей эры. По словам директора раскопок Управления древностей Израиля Зубаира Адави, ров был не менее 10 метров в ширину и от 2 до 7 метров в глубину.

"Его функция заключалась в том, чтобы помешать врагу, атаковавшему Иерусалим, приблизиться к стенам и ворваться в город, — пояснил Адави. — Рвы, обычно заполненные водой, хорошо известны из укреплений и замков Европы, но здесь ров был сухим, его ширина и глубина служили препятствием, замедлявшим армию противника".

[ + – ] Среди наиболее интересних элементов, обнаруженных командой, был отпечаток руки на стене рва Фото: Yoli Schwartz, Israel Antiquities Authority

Знаменитые городские стены и врата, окружающие Старый город сегодня, построили в 16 веке турецким османским султаном Сулейманом I Пышным, однако древние укрепления, защищавшие Иерусалим к этому моменту, были бы гораздо более непроницаемыми, говорят археологи.

"В эпоху рыцарских боев, мечей, стрел и конницы укрепления Иерусалима были грозными и сложными, они состояли из стен и элементов, которые сдерживали большие армии, штурмовавшие город", — пояснил доктор Амит Реем, региональный директор Израильского управления древностей в Иерусалиме.

Учитывая возраст рва, очень вероятно, что он являлся свидетелем серьезных боевых действий во время крестовых походов, поскольку европейские армии неоднократно пытались захватить Иерусалим между 11-м и 13-м веками. "Историки, сопровождавшие Первый крестовый поход, описывают прибытие крестоносцев к стенам Иерусалима в июне 1099 года, — рассказывает Реем. — Истощенные дорогой, они стали напротив огромного рва, и лишь спустя пять недель им удалось пересечь его с помощью развернутой тактики и ценой большой крови, под шквальным огнем со стороны мусульманских и еврейских защитников".

Чтобы войти в город, крестоносцы должны пересечь ров и две толстые стены, которые он окружал, "а защитники города на стенах обрушили на них огонь и серу". Серия тайных туннелей также позволила бы жителям Иерусалима войти в ров и застать врага врасплох, прежде чем отступить в безопасный город.

Среди наиболее интересных элементов, обнаруженных командой, был отпечаток руки на стене рва. Принадлежала ли рука, оставившая этот след, защитнику города, рыцарю-захватчику или кому-то другому, остается полной загадкой.

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