Привіт з минулого: у Єрусалимі знайшли таємничий відбиток руки

Під Старим містом Єрусалиму виявили рів, який колись стояв на шляху армій хрестоносців, що вторглися в місто, і нагадав про деякі з найкривавіших і найзнаковіших битв пізнього Середньовіччя.

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Під час розкопок стародавньої лінії оборони археологи також натрапили на відбиток руки, вирізаний на стіні рову, але поки не можуть дати пояснення, хто залишив цей відбиток або яке значення він може мати, повідомляють IFLScience.

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Захисний канал оточував знамениті міські стіни і, як вважають, його вирили не пізніше від 10 століття нашої ери. За словами директора розкопок Управління старожитностей Ізраїлю Зубаїра Адаві, рів був щонайменше 10 метрів завширшки і від 2 до 7 метрів завглибшки.

"Його функція полягала в тому, щоб перешкодити ворогу, який атакував Єрусалим, наблизитися до стін і увірватися в місто, — пояснив Адаві. — Рови, зазвичай заповнені водою, добре відомі з укріплень і замків Європи, але тут рів був сухим, його ширина і глибина служили перешкодою, що сповільнювала армію супротивника".

[ + – ] Серед найгостроцікавіших елементів, виявлених командою, був відбиток руки на стіні рову Фото: Yoli Schwartz, Israel Antiquities Authority

Знамениті міські стіни і брами, які оточують Старе місто сьогодні, побудували в 16 столітті турецьким османським султаном Сулейманом I Пишним, проте стародавні укріплення, які захищали Єрусалим до цього моменту, були б набагато більше непроникними, кажуть археологи.

"В епоху лицарських боїв, мечів, стріл і кінноти укріплення Єрусалиму були грізними і складними, вони складалися зі стін і елементів, які стримували великі армії, що штурмували місто", — пояснив доктор Аміт Реем, регіональний директор Ізраїльського управління старожитностей в Єрусалимі.

Враховуючи вік рову, дуже ймовірно, що він був свідком серйозних бойових дій під час хрестових походів, оскільки європейські армії неодноразово намагалися захопити Єрусалим між 11-м і 13-м століттями. "Історики, які супроводжували Перший хрестовий похід, описують прибуття хрестоносців до стін Єрусалиму в червні 1099 року, — розповідає Реем. — Виснажені дорогою, вони стали навпроти величезного рову, і лише через п'ять тижнів їм вдалося перетнути його за допомогою розгорнутої тактики і ціною великої крові, під шквальним вогнем з боку мусульманських і єврейських захисників".

Щоб увійти в місто, хрестоносці мали б перетнути рів і дві товсті стіни, які він оточував, "а захисники міста на стінах обрушили на них вогонь і сірку". Серія таємних тунелів також дозволила б жителям Єрусалиму увійти в рів і напасти на ворога зненацька, перш ніж відступити у безпечне місто.

Серед найгостроцікавіших елементів, виявлених командою, був відбиток руки на стіні рову. Чи належала рука, яка залишила цей слід, захиснику міста, лицарю-загарбнику або комусь іншому, залишається цілковитою загадкою.

"Чи він щось символізує? Чи вказує вона на якийсь конкретний елемент поблизу? — запитують дослідники. — Чи це просто місцевий жарт? Час покаже".

Раніше Фокус писав про Силоамську купальню, яку планують відновити у Єрусалимі.