Самые известные пираты в истории: кто они и чем "отличились"

Самые известные в истории морские разбойники в основном промышляли в районе Карибского моря, где наводили ужас на торговые корабли.

Related video

Если вы думаете, что известные пираты, о которых до сих пор вспоминают историки, были похожи на капитана Джека Воробья из кинофраншизы "Пираты Карибского моря", то вы глубоко ошибаетесь. Они сильно отличались от тех морских разбойников, которых можно увидеть в этих фильмах. Они наводили настоящий ужас на команды торговых кораблей и за свою жизнь награбили огромные богатства. Так кто же они – самые известные пираты в истории и чем заслужили недобрую память? Об этом пишет издание Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ученых, многие пираты, в течение 16-18 веков, в эпоху расцвета пиратства, начинали свою карьеру как каперы. То есть это были узаконенные пираты, которым их страна давала разрешение грабить торговые корабли стран-врагов. Но иногда, когда соблазн легкой добычи был слишком велик, каперы нападали и на корабли своих стран. Некоторые пираты были настолько успешным ив своей незаконной деятельности и настолько безжалостными, что они навсегда остались в анналах истории. Вот некоторые из самых известных пиратов всех времен.

Черная Борода

[ + – ] О жизни, пожалуй, самого известного в мире пирата, который стал знаменит под прозвищем Черная борода, ученые знают не так и много Фото: Live Science

О жизни, пожалуй, самого известного в мире пирата, который стал знаменит под прозвищем Черная борода, ученые знают не так и много. Многие факты о его деятельности были взяты из книги 1724 года автора Чарльза Джонсона, под названием "Всеобщая история пиратов". Некоторые исследователи считают, что это не настоящее имя автора, а псевдоним, и кто на самом деле написал эту книгу неизвестно. Хотя в книге используются официальные документы, многие факты, как стало известно позже не соответствуют действительности.

Сейчас ученые считают, что настоящее имя Черной Бороды было Эдвард Тич и он родился в Англии в 1680 году. Изначально он был капером на службе у английской короны, а в 1716 году занялся пиратством в Карибском море и у берегов нынешних штатов Южная Каролина и Вирджиния (США) на своем корабле "Месть королевы Анны".

По словам ученых, за свою недолгую пиратскую карьеру Черная борода успел заработать имидж безжалостного пирата и "грозы морей". Ученые считают, что он специально работал над созданием такого образа, чтобы часто команды торговых кораблей сдавались без боя при виде его флагманского судна.

Что касается прозвища Тича, то он действительно носил густую черную бороду, а также для устрашения врагов имел при себе всегда три пары пистолетов. Пиратом Тич ппробыл всего 2 года и погиб в битве с британским флотом у острова Окракок, недалеко от побережья нынешнего штата Северная Каролина, США.

Фрэнсис Дрейк

[ + – ] Еще одним известным пиратом был Фрэнсис Дрейк, который родился в Англии в 1540 году Фото: Live Science

Еще одним известным пиратом был Фрэнсис Дрейк, который родился в Англии в 1540 году. Хотя все-таки с точки зрения английской короны он был капером, то есть нападал исключительно на испанские корабли и на испанские колонии.

Кстати, еще одним достижением Дрейка является совершенное им кругосветное плавание, которое продолжалось с 1577 по 1580 годы. Хотя это плавание не было запланированным исследованием, а скорее являлось побочным продуктом его цели совершить набег на испанские корабли в Америке. Для испанцев Дрейк был настоящим пиратов, которого они даже прозвали "Дракон".

Дрейк привез очень много сокровищ из своего кругосветного плавания и поделился своими богатствами с королевой Англии Елизаветой I. Он также участвовал в сражении с испанской "Непобедимой армадой", которая пыталась вторгнуться в Англию и свергнуть королеву в 1588 году.

Среди его так называемых "достижений" ученые называют еще и организацию английской работорговли, когда его флот совершил набег на западный берег Африки с целью поработить местных жителей.

Дрейк умер от дизентерии у берегов Панамы в 1596 году.

Сэм Беллами

[ + – ] Сэмюэл Беллами прожил всего 28 лет, но за свою короткую жизнь успел сделать себе имя Фото: Live Science

Сэмюэл Беллами прожил всего 28 лет, но за свою короткую жизнь успел сделать себе имя. Считается, что он родился в Англии в конце 17 века и уже в 13 лет поступил на службу в королевский флот. Уже через несколько лет он стал пиратом и капитаном корабля.

По словам ученых, Беллами успел ограбить 53 корабля, в том числе корабль "Уида", который перевозил рабов и целое состояние в золоте, серебре и других товарах. Это произошло в 1716 году. Кстати после захвата судна Бэллами сделал его своим флагманским кораблем. Но уже в 1717 году пират утонул вместе со своим судном во время шторма.

Историки считают, что пират успел награбить по оценкам примерно 120 млн долларов США в современных ценах.

Кстати у этого морского разбойника также было прозвище – "Черный Сэм" или "Черный Сэм Беллами". Дело в том, что пират носил черные парики. Историки указывают на то, что этот разбойник не был кровожадным и отпускал пленников.

Черный Барт

[ + – ] Бартоломью Робертс по прозвищу "Черный Барт" был пиратом, который родился в Уэльсе и стал известен в начале 18 века Фото: Live Science

Бартоломью Робертс по прозвищу "Черный Барт" был пиратом, который родился в Уэльсе и стал известен в начале 18 века. Первоначально он работал на торговых судах, но стал морским разбойником и вскоре был избран капитаном собственного корабля.

Робертс за свою жизнь захватил более 400 кораблей, в том числе в Карибском море и у берегов Африки. Он часто нападал на корабли, которые перевозили рабов, а затем требовал золото от их капитанов в обмен на их возвращение. Когда один из таких капитанов отказался, Робертс, сжег корабль с 80 рабами, на борту.

Пирата и его команду настиг британский флот у берегов Западной Африки в 1722 году, после чего Робертса сразу убили, а членов его команды вскоре повесили.

Капитан Кидд

[ + – ] Уильям Кидд, которого часто называют капитаном Киддом, известен тем, что был и капером, и пиратом одновременно Фото: Wikipedia

Уильям Кидд, которого часто называют капитаном Киддом, известен тем, что был и капером, и пиратом одновременно. Он родился в Шотландии в 1645 году и в 1689 году поступил на службу английской короне в качестве капера. Но в конечном итоге его повесили как раз за пиратство.

Кидд стал известен после захвата индийского торгового судна "Кедахский Купец" у западного побережья Индии в 1698 году. Корабль был наполнен золотом, серебром и другими ценными товарами. После чего его объявили пиратом, схватили и казнили в Лондоне в 1701 году.

Генри Морган

[ + – ] Еще один известный пират, Генри Морган, родился в Уэльсе примерно в 1635 году и отправился на острова Карибского моря в качестве рабочего в 1655 году Фото: Live Science

Еще один известный пират, Генри Морган, родился в Уэльсе примерно в 1635 году и отправился на острова Карибского моря в качестве рабочего в 1655 году. Завершив работу по контракту на Барбадосе, Морган искал счастья на Ямайке и вскоре стал капером.

С 1666 года он командовал собственным кораблем и совершал набеги на города вдоль побережья Мексики, Панамы и Кубы. За время своего пиратства, хотя все же он был капером, Морган награбил огромные сокровища. Морган умер естественной смертью в 1688 году на Ямайке. На момент своей смерти он владел тремя плантациями, на которых работали рабы.

Энн Бонни и Мэри Рид

[ + – ] Женщины-пираты также не были исключением из правил в 18 веке. Среди них историки выделяют Энн Бонни и Мэри Рид Фото: Live Science

Женщины-пираты также не были исключением из правил в 18 веке. Среди них историки выделяют Энн Бонни и Мэри Рид. Обе были частью одной пиратской банды, которая наводила ужас на корабли в Карибском море в начале 1700-х годов.

Самое интересное, что обе женщины одевались и выглядели как мужчины, чтобы не выделяться среди других членов команды. Они сражались с мачете в одной руке и пистолетом в другой.

В 1720 году их корабль был захвачен британским флотом у берегов Ямайки, и все пираты предстали перед судом. Но Бонни и Рид избежали виселицы, потому что обе были беременны. Рид умерла в тюрьме от лихорадки, а Бонни выжила, ведь ее освободил отец, который был богатым плантатором в Южной Каролине. В результате она дожила до 84 лет.

Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили место, где скрывался один из самых жестоких пиратов 17 века – Генри Эвери. Знаменитый английский пират бесследно исчез, после того, как на него была объявлена первая всемирная охота.