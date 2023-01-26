Найвідоміші пірати в історії: хто вони та чим "відзначилися"

Найвідоміші історія морські розбійники переважно промишляли в районі Карибського моря, де наводили жах на торгові кораблі.

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Якщо ви думаєте, що відомі пірати, про яких досі згадують історики, були схожі на капітана Джека Горобця з кінофраншизи "Пірати Карибського моря", то ви глибоко помиляєтеся. Вони сильно відрізнялися від морських розбійників, яких можна побачити в цих фільмах. Вони наводили справжній жах на команди торгових кораблів і за життя награбували величезні багатства. То хто ж вони — найвідоміші пірати в історії та чим заслужили недобру пам'ять? Про це пише видання Live Science.

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За словами вчених, багато піратів протягом 16-18 століть, в епоху розквіту піратства, розпочинали свою кар'єру як капери. Тобто це були узаконені пірати, яким їхня країна давала дозвіл грабувати торгові кораблі країн-ворогів. Але іноді, коли спокуса легкої здобичі була надто велика, капери нападали й на кораблі своїх країн. Деякі пірати були настільки успішними і у своїй незаконній діяльності й настільки безжальними, що вони назавжди залишилися в анналах історії. Ось деякі з найвідоміших піратів усіх часів.

Чорна Борода

[ + – ] Про життя, мабуть, найвідомішого у світі пірата, який став знаменитий під прізвиськом Чорна Борода, вчені знають не так багато Фото: Live Science

Про життя, мабуть, найвідомішого у світі пірата, який став відомий під прізвиськом Чорна Борода, вчені знають не так і багато. Багато фактів про його діяльність були взяті з книги 1724 року автора Чарльза Джонсона під назвою "Загальна історія піратів". Деякі дослідники вважають, що це не справжнє ім'я автора, а псевдонім, і хто насправді написав цю книгу невідомо. Хоча в книзі використовуються офіційні документи, багато фактів, як стало відомо пізніше, не відповідають дійсності.

Нині вчені вважають, що справжнє ім'я Чорної Бороди було Едвард Тіч, і він народився в Англії в 1680 році. Спочатку він був капером на службі в англійської корони, а в 1716 зайнявся піратством в Карибському морі та біля берегів нинішніх штатів Південна Кароліна і Вірджинія (США) на своєму кораблі "Помста королеви Анни".

За словами вчених, за свою недовгу піратську кар'єру Чорна Борода встиг заробити імідж безжального пірата й "грози морів". Учені вважають, що він спеціально працював над створенням такого образу, щоб часто команди торгових кораблів здавалися без бою, побачивши його флагманське судно.

Що стосується прізвиська Тіча, то він справді носив густу чорну бороду, а також для залякування ворогів мав при собі завжди три пари пістолетів. Піратом Тіч пробув лише 2 роки та загинув у битві з британським флотом біля острова Окракок, неподалік від узбережжя нинішнього штату Північна Кароліна, США.

Френсіс Дрейк

[ + – ] Ще одним відомим піратом був Френсіс Дрейк, який народився в Англії у 1540 році Фото: Live Science

Ще одним відомим піратом був Френсіс Дрейк, який народився в Англії у 1540 році. Хоча таки з погляду англійської корони він був капером, тобто нападав виключно на іспанські кораблі та на іспанські колонії.

До речі, ще одним досягненням Дрейка є його навколосвітнє плавання, яке тривало з 1577 до 1580 року. Хоча це плавання було не запланованим дослідженням, а скоріш було побічним продуктом його мети зробити набіг на іспанські кораблі в Америці. Для іспанців Дрейк був справжнім піратом, якого вони навіть прозвали "Драконом".

Дрейк привіз дуже багато скарбів зі свого навколосвітнього плавання та поділився своїми багатствами з королевою Англії Єлизаветою I. Він також брав участь у битві з іспанською "Непереможною армадою", яка намагалася вторгнутися в Англію та повалити королеву в 1588 році.

Серед його так званих "досягнень" учені називають ще й організацію англійської работоргівлі, коли його флот скоїв набіг на західний берег Африки з метою поневолити місцевих жителів.

Дрейк помер від дизентерії біля берегів Панами 1596 року.

Сем Белламі

[ + – ] Семюел Белламі прожив лише 28 років, але за своє коротке життя встиг зробити собі ім'я Фото: Live Science

Семюел Белламі прожив лише 28 років, але за своє коротке життя встиг зробити собі ім'я. Вважається, що він народився в Англії в кінці 17 століття та вже в 13 років вступив на службу до королівського флоту. Вже за кілька років він став піратом і капітаном корабля.

За словами вчених, Белламі встиг пограбувати 53 кораблі, у тому числі корабель "Уїда", який перевозив рабів і цілий статок у золоті, сріблі й інших товарах. Це сталося 1716 року. До речі, після захоплення судна Белламі зробив його своїм флагманським кораблем. Але вже 1717 року пірат потонув разом зі своїм судном під час шторму.

Історики вважають, що пірат встиг награбувати приблизно 120 млн доларів США в сучасних цінах.

До речі, у цього морського розбійника також було прізвисько — "Чорний Сем" або "Чорний Сем Белламі". Справа в тому, що пірат носив чорні перуки. Історики вказують на те, що цей розбійник не був кровожерливим і відпускав бранців.

Чорний Барт

[ + – ] Бартолом'ю Робертс на прізвисько "Чорний Барт" був піратом, який народився у Вельсі та став відомим на початку 18 століття Фото: Live Science

Бартолом'ю Робертс на прізвисько "Чорний Барт" був піратом, який народився у Вельсі та став відомим на початку 18 століття. Спочатку він працював на торгових судах, але став морським розбійником і незабаром був обраний капітаном власного корабля.

Робертс за своє життя захопив понад 400 кораблів, у тому числі в Карибському морі та біля берегів Африки. Він часто нападав на кораблі, які перевозили рабів, а потім вимагав золото від їхніх капітанів в обмін на їхнє повернення. Коли один із таких капітанів відмовився, Робертс спалив корабель із 80 рабами на борту.

Пірата і його команду наздогнав британський флот біля берегів Західної Африки в 1722 році, після чого Робертса одразу вбили, а членів його команди незабаром повісили.

Капітан Кідд

[ + – ] Вільям Кідд, якого часто називають капітаном Кіддом, відомий тим, що був і капером, і піратом одночасно Фото: Wikipedia

Вільям Кідд, якого часто називають капітаном Кіддом, відомий тим, що був і капером, і піратом одночасно. Він народився в Шотландії в 1645 році та в 1689 вступив на службу англійській короні в якості капера. Але зрештою його повісили якраз за піратство.

Кідд став відомий після захоплення індійського торговельного судна "Кедаський купець" біля західного узбережжя Індії 1698 року. Корабель був наповнений золотом, сріблом та іншими цінними товарами. Після цього його оголосили піратом, схопили та стратили в Лондоні 1701 року.

Генрі Морган

[ + – ] Ще один відомий пірат, Генрі Морган, народився у Вельсі приблизно в 1635 році та відправився на острови Карибського моря в якості робітника в 1655 році Фото: Live Science

Ще один відомий пірат, Генрі Морган, народився у Вельсі приблизно в 1635 році та відправився на острови Карибського моря в якості робітника в 1655 році Завершивши роботу за контрактом на Барбадосі, Морган шукав щастя на Ямайці та став капером.

Із 1666 року він командував власним кораблем і здійснював набіги на міста вздовж узбережжя Мексики, Панами та Куби. За час свого піратства, хоча все ж таки він був капером, Морган награбував величезні скарби. Морган помер природною смертю 1688 року на Ямайці. На момент своєї смерті він мав три плантації, на яких працювали раби.

Енн Бонні та Мері Рід

[ + – ] Жінки-піратки також були винятком із правил у 18 столітті. Серед них історики виділяють Енн Бонні та Мері Рід Фото: Live Science

Жінки-піратки також були винятком із правил у 18 столітті. Серед них історики виділяють Енн Бонні та Мері Рід. Обидві були частиною однієї піратської банди, яка наводила жах на кораблі в Карибському морі на початку 1700-х років.

Найцікавіше, що обидві жінки одягалися, як чоловіки, і мали чоловічий вигляд, щоб не виділятися серед інших членів команди. Вони билися з мачете в одній руці та пістолетом в іншій.

У 1720 році їхній корабель був захоплений британським флотом біля берегів Ямайки, і всі пірати постали перед судом. Але Бонні та Рід уникли шибениці, бо обидві були вагітні. Рід померла у в'язниці від лихоманки, а Бонні вижила, адже її звільнив батько, який був багатим плантатором у Південній Кароліні. У результаті вона дожила до 84 років.

Фокус уже писав про те, що вчені виявили місце, де ховався один із найжорстокіших піратів 17 століття — Генрі Евері. Знаменитий англійський пірат безслідно зник після того, як на нього оголосили перше всесвітнє полювання.