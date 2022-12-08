Вкрав пів мільйона монет. Знайшли місце, де ховався один із найжорстокіших піратів 17 століття

Знаменитий англійський пірат безслідно зник після того, як на нього оголосили перше всесвітнє полювання.

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Не тільки срібні монети, а й нещодавно знайдені документи підтверджують версію про те, що знаменитий англійський пірат Генрі Евері, на якого оголосили перше всесвітнє полювання, сховався в Новій Англії, перш ніж відплисти в Ірландію та зникнути, пише Phys.

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"На сьогодні з'явилося все більше й більше незаперечних доказів того, що Евері ховався в американських колоніях від правосуддя", — каже історик Джим Бейлі, який багато років намагається розгадати таємницю загадкового зникнення одного з найжорстокіших піратів 17 століття.

[ + – ] Генрі Евері в супроводі раба. Гравюра 18 століття. Фото: Wikipedia

Ще кілька років тому Бейлі виявив незвичайну монету з вигравіруваним арабським написом у Міддлтауні, штат Род-Айленд, США. Дослідження підтвердили, що ця монета була викарбувана 1693 року в Ємені. Потім Бейлі з'ясував, що ця срібна монета була серед скарбів на мільйони доларів, які захопив Генрі Евері та його банда під час нападу на добре озброєний корабель "Ганг-і-Савай". Цей корабель належав правителю Імперії Великих Моголів (країна біля сучасної Індії) Аурангзебу. Евері та його пірати напали на цей корабель і судно, що його супроводжувало 7 вересня 1695 року. Вважається, що Евері тоді вдалося захопити приблизно пів мільйона золотих і срібних монет.

[ + – ] Ще кілька років тому Бейлі виявив незвичайну монету з вигравіруваним арабським написом у Міддлтауні, штат Род-Айленд, США. Дослідження підтвердили, що ця монета була викарбувана 1693 року в Ємені. Фото: mask-covid

В історичних хроніках сказано, що Евері особисто й члени його команди катували та вбивали пасажирів торговельного корабля, а після цього із захопленою здобиччю попливли на Багамські острови. Ця подія, поряд із рештою злочинів Евері, змусили короля Англії Вільгельма III призначити величезну нагороду за впіймання пірата.

На сьогодні, за словами Бейлі, на території Нової Англії (регіон США, який включає штати Мен, Вермонт, Нью-Гемпшир, Массачусетс, Коннектикут і Род-Айленд) було виявлено вже 26 монет, які також були на захопленому кораблі.

[ + – ] Захоплення піратами Генрі Евері корабля "Ганг-і-Сава". Гравюра 18 століття. Фото: Wikipedia

Ще одним доказом присутності Евері в англійських колоніях стало виявлення в штаті Род-Айленд невеликого золотого самородка та ще двох срібних арабських монет. За словами Бейлі, цей самородок був отриманий на території Золотого берега, колонії Великобританії в Західній Африці (зараз це країна Гана), де наприкінці 17 – на початку 18 століть був один із найбільших центрів работоргівлі. Відомо, що Евері захопив значну кількість золота під час плавання на берегах Західної Африки.

[ + – ] Ще одним доказом присутності Евері в англійських колоніях стало виявлення в штаті Род-Айленд невеликого золотого самородка та ще двох срібних арабських монет Фото: mask-covid

Але тепер у Бейлі є ще один доказ того, що Генрі Евері все ж таки ховався в Америці. Вчений знайшов старі записи, де говориться, що корабель, захоплений піратами Евері, прибув у 1696 році в Ньюпорт у англійській колонії Род-Айленд. Також інші документи, у яких описується допит полонених піратів Евері, показують, що він мав плани відплисти з Багамських островів у Нову Англію, а потім в Ірландію.

"Я вважаю, що Евері пробув у колоніях більше місяця та, можливо, зважував різні варіанти: залишитися жити тут або повернутися в Англію. І він обрав останній варіант", — говорить Бейлі.

За словами вченого, тепер він хоче з'ясувати, що трапилося з Евері після того, як він зник після свого прибуття в Ірландію влітку 1696 року.

Сам Генрі Евері став прообразом героїв кількох пригодницьких романів. Також у комп'ютерній грі Uncharted 4 головні герої шукають скарби цього кровожерливого пірата. На основі цієї гри було зняли фільм "Незвідане: Удача Дрейка", який вийшов цього року.

Як уже писав Фокус, у Великій Британії виявили середньовічне поховання з неймовірними скарбами.