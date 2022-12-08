Украл полмиллиона монет. Найдено место, где скрывался один из самых безжалостных пиратов 17 века

Знаменитый английский пират бесследно исчез, после того, как на него была объявлена первая всемирная охота.

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Не только серебренные монеты, но и недавно найденные документы подтверждают версию о том, что знаменитый английский пират Генри Эвери, на которого была объявлена первая всемирная охота, спрятался в Новой Англии, прежде чем отплыть в Ирландию и исчезнуть, пишет Phys.

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"На сегодня появилось все больше и больше неоспоримых доказательств того, что Эвери скрывался в американских колониях от правосудия", — говорит историк Джим Бэйли, который многие годы пытается разгадать тайну загадочного исчезновения одного из самых безжалостных пиратов 17 века.

[ + – ] Генри Эвери в сопровождении раба. Гравюра 18 века Фото: Wikipedia

Еще несколько лет назад Бэйли обнаружил необычную монету с выгравированной арабской надписью в Миддлтауне, штат Род-Айленд, США. Исследования подтвердили, что эта монета была отчеканена в 1693 году в Йемене. Затем Бэйли выяснил, что эта серебряная монета была среди сокровищ на миллионы долларов, которые захватил Генри Эвери и его банда во время нападения на хорошо вооруженный торговый корабль "Ганг-и-Савай". Этот корабль принадлежал правителю Империи Великих Моголов (страна на территории современной Индии) Аурангзебу. Эвери и его пираты напали на этот корабль и сопровождающее его судно 7 сентября 1695 года. Считается что Эвери тогда удалось захватить примерно полмиллиона золотых и серебряных монет.

[ + – ] Еще несколько лет назад Бэйли обнаружил необычную монету с выгравированной арабской надписью в Миддлтауне, штат Род-Айленд, США. Исследования подтвердили, что эта монета была отчеканена в 1693 году в Йемене Фото: phys.org

В исторических хрониках сказано, что Эвери лично и члены его команды пытали и убивали пассажиров торгового корабля, а после этого с захваченной добычей уплыли на Багамские острова. Это событие, наряду с остальными преступлениями Эвери, заставили короля Англии Вильгельма III назначить огромную награду за поимку пирата.

На сегодняшний день, по словам Бэйли, на территории Новой Англии (регион США, который включает в себя штаты Мэн, Вермонт, Нью-Гемпшир, Массачусетс, Коннектикут и Род-Айленд) было обнаружено уже 26 монет, которые также находились на захваченном корабле.

[ + – ] Захват пиратами Генри Эвери корабля "Ганг-и-Савай". Гравюра 18 века Фото: Wikipedia

Еще одним доказательство присутствия Эвери в английских колониях стало обнаружение в штате Род-Айленд небольшого золотого самородка и еще двух серебряных арабских монет. По словам Бэйли, этот самородок был добыт на территории Золотого берега, колонии Великобритании в Западной Африке (сейчас это страна Гана), где в конце 17 – в начале 18 веков был один из крупнейших центров работорговли. Известно, что Эвери захватил значительное количество золота во время плавания у берегов Западной Африки.

[ + – ] Еще одним доказательство присутствия Эвери в английских колониях стало обнаружение в штате Род-Айленд небольшого золотого самородка и еще двух серебряных арабских монет Фото: phys.org

Но теперь у Бэйли есть еще одно доказательство того, что Генри Эвери все же скрывался в Америке. Ученый нашел старые записи, в которых говорится, что корабль, захваченный пиратами Эвери прибыл в 1696 году в Ньюпорт в английской колонии Род-Айленд. Также другие документы, в которых описывается допрос пленных пиратов Эвери, показывают, что него были планы отплыть с Багамских островов в Новую Англию, а затем в Ирландию.

"Я считаю, что Эвери пробыл в колониях больше месяца и возможно взвешивал разные варианты: остаться жить здесь или вернуться в Англию. И он выбрал последний вариант", — говорит Бэйли.

По словам ученого, теперь он хочет выяснить, что случилось с Эвери после того, как он исчез после своего прибытия в Ирландию летом 1696 года.

Сам Генри Эвери стал прообразом героев нескольких приключенческих романов. Также в компьютерной игре Uncharted 4 главные герои ищут сокровища этого кровожадного пирата. На основе этой игры был снят фильм "Анчартед: На картах не значится", который вышел в этом году.

Как уже писал Фокус, в Великобритании обнаружили средневековое погребение с невероятными сокровищами.