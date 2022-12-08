Украл полмиллиона монет. Найдено место, где скрывался один из самых безжалостных пиратов 17 века
Знаменитый английский пират бесследно исчез, после того, как на него была объявлена первая всемирная охота.
Не только серебренные монеты, но и недавно найденные документы подтверждают версию о том, что знаменитый английский пират Генри Эвери, на которого была объявлена первая всемирная охота, спрятался в Новой Англии, прежде чем отплыть в Ирландию и исчезнуть, пишет Phys.
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"На сегодня появилось все больше и больше неоспоримых доказательств того, что Эвери скрывался в американских колониях от правосудия", — говорит историк Джим Бэйли, который многие годы пытается разгадать тайну загадочного исчезновения одного из самых безжалостных пиратов 17 века.
Еще несколько лет назад Бэйли обнаружил необычную монету с выгравированной арабской надписью в Миддлтауне, штат Род-Айленд, США. Исследования подтвердили, что эта монета была отчеканена в 1693 году в Йемене. Затем Бэйли выяснил, что эта серебряная монета была среди сокровищ на миллионы долларов, которые захватил Генри Эвери и его банда во время нападения на хорошо вооруженный торговый корабль "Ганг-и-Савай". Этот корабль принадлежал правителю Империи Великих Моголов (страна на территории современной Индии) Аурангзебу. Эвери и его пираты напали на этот корабль и сопровождающее его судно 7 сентября 1695 года. Считается что Эвери тогда удалось захватить примерно полмиллиона золотых и серебряных монет.
В исторических хрониках сказано, что Эвери лично и члены его команды пытали и убивали пассажиров торгового корабля, а после этого с захваченной добычей уплыли на Багамские острова. Это событие, наряду с остальными преступлениями Эвери, заставили короля Англии Вильгельма III назначить огромную награду за поимку пирата.
На сегодняшний день, по словам Бэйли, на территории Новой Англии (регион США, который включает в себя штаты Мэн, Вермонт, Нью-Гемпшир, Массачусетс, Коннектикут и Род-Айленд) было обнаружено уже 26 монет, которые также находились на захваченном корабле.
Еще одним доказательство присутствия Эвери в английских колониях стало обнаружение в штате Род-Айленд небольшого золотого самородка и еще двух серебряных арабских монет. По словам Бэйли, этот самородок был добыт на территории Золотого берега, колонии Великобритании в Западной Африке (сейчас это страна Гана), где в конце 17 – в начале 18 веков был один из крупнейших центров работорговли. Известно, что Эвери захватил значительное количество золота во время плавания у берегов Западной Африки.
Но теперь у Бэйли есть еще одно доказательство того, что Генри Эвери все же скрывался в Америке. Ученый нашел старые записи, в которых говорится, что корабль, захваченный пиратами Эвери прибыл в 1696 году в Ньюпорт в английской колонии Род-Айленд. Также другие документы, в которых описывается допрос пленных пиратов Эвери, показывают, что него были планы отплыть с Багамских островов в Новую Англию, а затем в Ирландию.
"Я считаю, что Эвери пробыл в колониях больше месяца и возможно взвешивал разные варианты: остаться жить здесь или вернуться в Англию. И он выбрал последний вариант", — говорит Бэйли.
По словам ученого, теперь он хочет выяснить, что случилось с Эвери после того, как он исчез после своего прибытия в Ирландию летом 1696 года.
Сам Генри Эвери стал прообразом героев нескольких приключенческих романов. Также в компьютерной игре Uncharted 4 главные герои ищут сокровища этого кровожадного пирата. На основе этой игры был снят фильм "Анчартед: На картах не значится", который вышел в этом году.
Как уже писал Фокус, в Великобритании обнаружили средневековое погребение с невероятными сокровищами.