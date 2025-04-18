Рыбак нашел в реке "мешок с мусором": после этого пришлось перекрыть часть города (фото)

47-летний Дэйв Джордан с помощью магнита исследовал дно реки Нене в Нортгемптоне и нашел сумку с 379 железнодорожными детонаторами. В результате пришлось временного перекрывать дорогу и привлекать саперов.

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Подробнее об этом пишет издание What's The Jam.

Рыбака Дэйв из Великобритании не поверил своим глазам, когда вытащил из реки пакет, наполненный взрывными устройствами, используемыми для предупреждения машинистов поездов о какой-то опасности на пути.

"Они могут быть нестабильными. Одно устройство не вызывает большого взрыва, но 379 — это довольно страшно", — рассказал Дэйв, который работает смотрителем.

Дэйв Джордан нашел в реке мешок со взрывчаткой Фото: Dave Jordan

По его словам, полиция прибыла быстро и сразу перекрыла часть города, в частности улицу вблизи реки. "Я не ожидал всего этого беспорядка, честно говоря. Если бы все детонаторы сработали одновременно, то произошел бы большой взрыв", — добавил он.

Железнодорожные детонаторы

Кстати, железнодорожные детонаторы — это небольшие взрывные устройства, которые ставят на рельсы. Когда колесо поезда проезжает по ним, происходит взрыв, сопровождающийся громким звуком, предупреждающим машиниста об опасности впереди.

Дэйв Джордан нашел в реке мешок со взрывчаткой Фото: Dave Jordan

Дэйв, который регулярно практикует рыбалку на магнит, отметил: "Мы путешествуем по всей Великобритании — даже были в США, где находили просто сумасшедшие вещи, но я не ожидал найти целую сумку детонаторов. Это действительно ошеломляет".

Сообщение от полиции

Представитель полиции Нортгемптоншира сообщил: "Где-то после 16:00 в воскресенье, 13 апреля, один из наших граждан сообщил, что во время очистки канала нашел железнодорожные детонаторы. Дорогу перекрыли, чтобы до прибытия саперов предотвратить движение пешеходов и транспорта вблизи места происшествия. Ограничения сняли около 19:35. Саперы безопасно вывезли взрывчатку с места происшествия".

Между прочим, во время магнитной рыбалки энтузиасты используют мощные магниты на веревках, чтобы извлечь со дна водоемов интересные металлические предметы.

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