Рибалка знайшов у річці "мішок зі сміттям": після цього довелось перекрити частину міста (фото)

47-річний Дейв Джордан за допомогою магніту досліджував дно річки Нене у Нортгемптоні й знайшов сумку із 379 залізничними детонаторами. Внаслідок цього довелось тимчасового перекривати дорогу та залучати саперів.

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Детальніше про це пише видання What’s The Jam.

Рибака Дейв з Великої Британії не повірив своїм очам, коли витягнув із річки пакет, наповнений вибуховими пристроями, що використовуються для попередження машиністів поїздів про якусь небезпеку на шляху.

"Вони можуть бути нестабільними. Один пристрій не спричиняє великого вибуху, але 379 — це досить страшно", — розповів Дейв, який працює доглядачем.

Дейв Джордан знайшов у річці мішок з вибухівкою Фото: Dave Jordan

За його словами, поліція прибула швидко і відразу перекрила частину міста, зокрема вулицю поблизу річки. "Я не очікував усього цього безладу, чесно кажучи. Якби всі детонатори спрацювали одночасно, то стався б великий вибух", — додав він.

Залізничні детонатори

До речі, залізничні детонатори — це невеликі вибухові пристрої, які ставлять на рейки. Коли колесо поїзда проїжджає по них, стається вибух, що супроводжується гучним звуком, що попереджає машиніста про небезпеку попереду.

Дейв Джордан знайшов у річці мішок з вибухівкою Фото: Dave Jordan

Дейв, який регулярно практикує риболовлю на магніт, зазначив: "Ми подорожуємо по всій Великій Британії — навіть були в США, де знаходили просто божевільні речі, але я не очікував знайти цілу сумку детонаторів. Це справді приголомшує".

Повідомлення від поліції

Представник поліції Нортгемптонширу повідомив: "Десь після 16:00 у неділю, 13 квітня, один з наших громадян повідомив, що під час очищення каналу знайшов залізничні детонатори. Дорогу перекрили, щоб до прибуття саперів запобігти руху пішоходів та транспорту поблизу місця події. Обмеження зняли близько 19:35. Сапери безпечно вивезли вибухівку з місця події".

Між іншим, під час магнітної риболовлі ентузіасти використовують потужні магніти на мотузках, щоб витягти із дна водойм цікаві металеві предмети.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про чоловіка, який вирушив на звичну риболовлю, але несподівано знайшов річ, яка потенційно може стати ключовим доказом у кримінальному провадженні.

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