Кидают боевой клич. Ученые рассказали, как отличить дурачащихся кошек от дерущихся
Исследование показывает, что существуют подсказки, указывающие на начало битвы между питомцами.
Порой владельцам питомцев бывает сложно понять играются ли они или уже перешли в стадию противостояния, но новое исследование показывает, что коты предупреждают о схватке за несколько секунд до ее начала, пишет The Guardian.
В новом исследовании группа ученых из Университета ветеринарной медицины и фармации в Кошице изучили взаимодействие более сотни пар представителей семейства кошачьих. По словам первого автора исследования доктора Ноэма Гайдош-Кмецовой, которая сама является владелицей кошки, они с коллегами обнаружили, что за секунды до начала стычки кошки дают некие подсказки о ее начале — например, используют боевой клич и цокот когтями.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Исследователи объясняют, что на данное исследование их натолкнула мысль о том, что когда кошки собираются вместе, достаточно сложно отличить грубую игру от полномасштабной драки. Из-за этого понимание кошачьего поведения может быть весьма затруднено — поэтому ученые решили пролить свет на эту часть жизни кошек и обнаружили нечто любопытное.
Ученые использовали записи 105 пар взаимодействующих между собой кошек, которые были опубликованы на YouTube. Исследователи случайным образом отобрали 30% видео и проанализировали действия кошек, разделив их на шесть поведенческих категорий:
- борьба;
- погоня;
- вокализация;
- неподвижные позы;
- лежание на животе;
- прыжки.
Затем команда проанализировала и оценила частоту и продолжительность каждой из шести поведенческих категорий у разных кошек и разделили их на три группы в зависимости от поведения:
- игра;
- агрессия;
- промежуточное состояние.
После исследователи пересмотрели все 105 роликов и отметили каждое взаимодействие как игровое, агрессивной или промежуточное. Сопоставив результаты с полученными ранее, ученые обнаружили, что определенные модели и типы кошачьего поведения соответствуют взаимодействию кошек, в зависимости от того, находятся ли они в игровом состоянии или дерутся.
Гайдош-Кмецова отмечает, что когда кошки молоды и борются, но не поют, они, вероятнее всего, играют. Однако когда драка включает длительные неактивные паузы, погоню и боевой клич — вы застали самый разгар драки.
Исследователи обнаружили, что промежуточное состояние включает черты связанные с игривым состоянием и агрессией, в том числе:
- лежание на животе;
- прыжки;
- выгибание спины;
- отступление.
Ученые отмечают, что если в ход идет боевой клич и когти — ни о каком игривом настроение речи идти не может, начинается бой, игра также маловероятна, даже если только одна из кошек намерена вступить в противостояние.
Ранее Фокус писал о том, почему кошки с криками носятся по квартире ночью.