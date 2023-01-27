Кидають бойовий клич. Учені розповіли, як відрізнити котів, які бавляться, від тих, що б'ються

Дослідження показує, що існують підказки, які вказують на початок битви між вихованцями.

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Часом власникам вихованців буває складно зрозуміти, чи граються вони, чи вже перейшли в стадію протистояння, але нове дослідження показує, що коти попереджають про сутичку за кілька секунд до її початку, пише The Guardian.

У новому дослідженні група вчених з Університету ветеринарної медицини та фармації у Кошиці вивчила взаємодію понад сотні пар представників сімейства котячих. За словами першого автора дослідження доктора Ноема Гайдош-Кмецової, яка сама є власницею кішки, вони з колегами виявили, що за секунди до початку сутички кішки дають деякі підказки про її початок — наприклад, використовують бойовий клич і цокіт кігтями.

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Дослідники пояснюють, що на це дослідження їх наштовхнула думка про те, що коли кішки збираються разом, досить складно відрізнити грубу гру від повномасштабної бійки. Через це розуміння котячої поведінки може бути дуже утрудненим — тому вчені вирішили пролити світло на цю частину життя кішок і виявили щось цікаве.

Вчені використали записи 105 пар кішок, що взаємодіють між собою, які були опубліковані на YouTube. Дослідники випадково відібрали 30% відео та проаналізували дії кішок, розділивши їх на шість поведінкових категорій:

боротьба;

погоня;

вокалізація;

нерухомі пози;

лежання на животі;

стрибки.

Потім команда проаналізувала та оцінила частоту й тривалість кожної з шести поведінкових категорій у різних кішок та розділили їх на три групи залежно від поведінки:

гра;

агресія;

проміжний стан.

Після цього дослідники переглянули всі 105 роликів і відзначили кожну взаємодію як ігрову, агресивну чи проміжну. Зіставивши результати з отриманими раніше, вчені виявили, що певні моделі та типи котячої поведінки відповідають взаємодії кішок, залежно від того, чи перебувають вони в ігровому стані чи б'ються.

Гайдош-Кмецова зазначає, що коли кішки молоді й борються, але не співають, вони найімовірніше грають. Однак коли бійка включає тривалі неактивні паузи, погоню та бойовий клич — ви застали самий розпал бійки.

Дослідники виявили, що проміжний стан включає риси пов'язані з грайливим станом та агресією, у тому числі:

лежання на животі;

стрибки;

вигинання спини;

відступ.

Вчені відзначають, що якщо в хід іде бойовий клич і пазурі — ні про який грайливий настрій не може йтися, починається бій, гра також малоймовірна, навіть якщо тільки одна з кішок має намір вступити в протистояння.

Раніше Фокус писав про те, чому кішки з криками гасають по квартирі вночі.