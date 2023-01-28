Древнейшая нецарская мумия и хранитель тайн фараона: кого нашли в Саккарском некрополе

Археологи в Египте обнаружили четыре новые гробницы, в том числе одну, принадлежавшую "хранителю тайн" фараона, в некрополе Саккара, к югу от Каира.

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Саккара, где находится одиннадцать пирамид, служила центром захоронения древнеегипетской столицы Мемфиса, обе пирамиды теперь являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщают Express.

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Бывший министр по делам древностей и египтолог доктор Захи Хавасс рассказал, что самую большую гробницу, принадлежавшую священнику, инспектору и смотрителю вельмож, по имени Хнумджедеф, "украшали сцены из повседневной жизни".

Его место отдыха нашли в комплексе пирамид фараона Унаса, девятого и последнего царя пятой династии, правившего около 4,3 тис. лет назад.

Другая из вновь открытых гробниц в это время принадлежала лицу, по имени Мэри. Это был так называемый хранитель тайн — высокопоставленный дворцовый чиновник, наделенный полномочиями выполнять особые религиозные ритуалы.

[ + – ] Бывший министр по делам древностей и египтолог доктор Захи Хавасс рассказал, что самую большую гробницу, принадлежавшую священнику, инспектору и смотрителю вельмож по имени Хнумджедеф, "украшали сцены из повседневной жизни" Фото: Getty Images

Третья гробница находилась в комплексе пирамид, принадлежавшей фараону Пепи I, правившему 40 лет в конце 24-го или начале 23-го века до нашей эры. Считается, что захоронение принадлежало одному из его жрецов.

Доктор Хавасс сказал, что последнюю гробницу построили для судьи и писаря, известного как Фетек.

Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта доктор Мостафа Вазири рассказал на пресс-конференции, что в гробнице Фетека содержалась коллекция "величайших статуй", когда-либо найденных в окрестностях некрополя.

Археологи также сообщили, что нашли большой известняковый саркофаг на дне шахты глубиной 15 м. Доктор Хавасс отметил, что он все еще запечатан "так же, как древние египтяне покинули его 4300 лет назад".

Когда гроб открыли, команда нашла мумифицированные, покрытые золотыми листьями останки мужчины, по имени Хекашепес, которые, по словам исследователей, являются одной из самых древних и полных нецарских мумий, когда-либо найденных в Египте.

[ + – ] В гробнице Фетека содержалась коллекция "крупнейших статуй", когда-либо найденных в окрестностях некрополя Фото: Getty Images

Новая гробница — лишь одно из нескольких крупных археологических открытий, обнародованных Египтом за последние годы — многие из них сделаны в некрополе Саккара.

[ + – ] Третья гробница находилась в комплексе пирамид, принадлежавшей фараону Пепи I, правившему 40 лет в конце 24-го или начале 23-го века до нашей эры Фото: Brooklyn Museum

Ранее Фокус рассказывал о свитке с заклинаниями из "Книги Мертвых", который тоже нашли в некрополе Саккара.