Найстаріша нецарська мумія та хранитель таємниць фараона: кого знайшли в Саккарському некрополі

Археологи в Єгипті виявили чотири нові гробниці, зокрема одну, що належала "хранителю таємниць" фараона, в некрополі Саккара, на південь від Каїра.

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Саккара, де знаходиться одинадцять пірамід, слугувала центром поховання давньоєгипетської столиці Мемфіса, обидві піраміди тепер є об'єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, повідомляють Express.

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Колишній міністр у справах старожитностей і єгиптолог доктор Захі Хавасс розповів, що найбільшу гробницю, яка належала священнику, інспектору і наглядачу вельмож, на ім'я Хнумджедеф, "прикрашали сцени з повсякденного життя".

Його місце спочинку знайшли в комплексі пірамід фараона Унаса, дев'ятого і останнього царя п'ятої династії, який правив близько 4,3 тис. років тому.

Інша з нововідкритих гробниць тим часом належала особі, на ім'я Мері. Це був так званий хранитель таємниць — високопоставлений палацовий чиновник, наділений повноваженнями виконувати особливі релігійні ритуали.

[ + – ] Колишній міністр у справах старожитностей і єгиптолог доктор Захі Хавасс розповів, що найбільшу гробницю, яка належала священику, інспектору і наглядачу вельмож на ім'я Хнумджедеф, "прикрашали сцени з повсякденного життя" Фото: Getty Images

Третя гробниця знаходилася в комплексі пірамід, що належала фараону Пепі I, який правив 40 років наприкінці 24-го або на початку 23-го століття до нашої ери. Вважається, що поховання належало одному з його жерців.

Доктор Хавасс сказав, що останню гробницю побудували для судді і писаря, відомого як Фетек.

Генеральний секретар Вищої ради у справах старожитностей Єгипту доктор Мостафа Вазірі розповів на пресконференції, що в гробниці Фетека містилася колекція "найбільших статуй", коли-небудь знайдених в околицях некрополя.

Археологи також повідомили, що знайшли великий вапняковий саркофаг на дні шахти глибиною 15 м. Доктор Хавасс зазначив, що він все ще запечатаний "так само, як стародавні єгиптяни залишили його 4300 років тому".

Коли труну відкрили, команда знайшла муміфіковані, покриті золотим листям останки чоловіка, на ім'я Хекашепес, які, за словами дослідників, є однією з найдавніших і найповніших нецарських мумій, коли-небудь знайдених в Єгипті.

[ + – ] В гробниці Фетека містилася колекція "найбільших статуй", коли-небудь знайдених в околицях некрополя Фото: Getty Images

Нова гробниця — лише одне з кількох великих археологічних відкриттів, які Єгипет оприлюднив за останні роки — багато з них зроблені в некрополі Саккара.

[ + – ] Третя гробниця знаходилася в комплексі пірамід, що належала фараону Пепі I, який правив 40 років наприкінці 24-го або на початку 23-го століття до нашої ери Фото: Brooklyn Museum

Раніше Фокус розповідав про сувій з заклинаннями із "Книги Мертвих", який теж знайшли в некрополі Саккара.