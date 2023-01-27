Спрятан как Кощеева смерть. В кратерном озере вулкана Тааль расположился еще один Вулкан

Вулкан Пойнт расположен в кратерном озере вулкана Тааль, который сам уютно расположился в озере на другом острове внутри архипелага в Тихом океане.

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Земля полна причудливых геологических образований, но, пожалуй, нет ничего удивительнее уникального маленького острова, который по сути является вершиной конуса вулкана Пойнт, пишет IFL Science.

Главной уникальностью этого острова является его расположение. По сути, это довольно странная смесь концентрических озер и островов, расположенных на Филиппинах.

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По словам исследователей, Вулкан Пойнт присоединился к списку неожиданных вещей, обнаруженных внутри других вещей, которые и сами находятся внутри других вещей — по сути, это сопоставимо с паразитом внутри гусеницы, или рыба, съевшая лягушку, которая съела рыбу.

Что такое Вулкан Пойнт?

По сути, он представляет собой остров, который является вершиной конуса вулкана, расположенный в Главном кратерном озере, которое образовалось внутри вулкана Тааль, который сам по себе находится внутри озера Лусон на Филиппинах.

Отметим, что это явление называется островом третьего порядка и, в принципе, не является уникальным для Вулкан Пойн. В мире существует, как минимум, еще один такой остров, который считается самым большим в своем роде и расположен на острове Виктория в Канаде.

Известно, что Вулкан Пойнт образовался, когда главный кратер вулкана Тааль наполнился водой, образовав тем самым Главное кратерное озеро. Из его бирюзовых вод возвышается вершина одного из золотых конусов вулкана, фактически образуя крошечный остров Вулкан Пойнт.

Главное кратерное озеро образовалось в 1911 году в результате извержения вулкана, которое понизило высоту острова на 1-3 метра. Озеро расположено в кратере вулкана Тааль, который с 3580 г. до н.э. извергался множество раз и, по сути, является вторым по активности вулканом на Филиппинах.

В 2020 году структура "острова третьего порядка" была нарушена очередным извержением вулкана Тааль, в результате чего Главное кратерное озеро полностью высохло и исчезло. К счастью, вскоре озеро восстановилось и Вулкан Пойнт снова стал "островом внутри озера внутри острова внутри озера внутри острова".

[ + – ] Точка вулкана в Главном кратерном озере, в пределах вулкана Таал, в пределах озера Таал, на острове Лусон Фото: Mike Gonzalez/Wikimedia Commons

Где находится Вулкан Пойнт

Осров расположился на острове Лусон в провинции Батангас на Филиппинах. Вулкан Тааль, а следовательно и остров Вулкан Пойнт, расположен примерно в 50 километрах к югу от столицы Манилы. Он окружен островом Тааль, которое является единственным местом на всей планете, где можно встретить тавили — пресноводную сардину, а также пресноводную морскую змею Гармана.

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