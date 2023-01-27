Вилла Дракулы под водой. На дне океана обнаружили "готический замок" с зубчатыми башнями (фото)

Таинственный ландшафт зубчатых башен расположен на глубине около 700 метров, а самый высокий шпиль достигает порядка 60 метров в высоту.

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Океан скрывает множество невероятных тайн и одну из них ученые обнаружили к западу от Срединно-Атлантического хребта, где из мрака темной воды вдруг показался зубчатый ландшафт башен, кремово-карбонатные стены которого в свете исследовательского судна кажутся прозрачно-голубыми, пишет Science Alert.

Отметим, что впервые стены этого загадочного "затопленного готического замка" были обнаружены учеными еще в 2000 году на глубине более 700 метров. Это гидротермальное поле, по сути, является самой долгоживущей вентиляционной средой, известной в океане. Ученые предполагают, что где-то в других точках океана можно встретить нечто подобное, однако исследователям это не удавалось до этого момента.

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Исследователи отмечают, что вздымающаяся мантия в этой части мира в течение 120 000 лет, а может и более, реагировала с морской водой, то и дело выбрасывая водород, метан и другие растворимые газы в океан. В трещинах и расщелинах углеводороды питали новые микробные сообщества даже при отсутствии кислорода.

[ + – ] Дистанционно управляемый автомобиль освещает шпили Затерянного города Фото: University of Washington

Ученые использовали подводное исследовательское судно, когда наткнулись на этот затерянный замок, усеянный готическими шпилями совершенно разного размера: некоторые из них в высоту не превышают и поганки, а другие — достигают рекордных 60 метров в высоту. Эти дымоходы, извергающие газы с температурой до 40 °C стали домом для множества улиток и ракообразных. Более крупные животные, такие как крабы, креветки, морские ежи и угри, также встречаются здесь, но намного реже.

Среда вокруг затопленного "готического замка со шпилями", казалось бы, отличается весьма экстремальным характером, однако в то же время кишит жизнью. Исследователи отмечают, что данное место заслуживает особого внимания ученых — дело в том, что в океане, вероятнее всего, находятся и другие гидротермальные поля, подобные этому, однако нам они все еще не знакомы.

[ + – ] Побеги бактерий, живущих на кальцитовых жерлах Фото: University of Washington

Любопытно, что углеводороды, которые образуются в жерла "затерянного замка", образовались вовсе не из углекислого газа или солнечного света — они "родились" в результате химических реакций на морском дне. А поскольку углеводороды являются строительными белками жизни, они могут свидетельствовать о еще одном удивительном открытии — вполне возможно, что жизнь на Земле зародилась именно в такой же среде, как и эта. Более того, ученые полагают, что это может касаться не только нашей планеты.

По словам микробиолога Уильяма Бразелтона из Смитсоновского университета, данный "затопленный город" является примером экосистемы, которая также может быть активной и на спутниках Сатурна и Юпитера, Энцеладе и Европе. А может и на Марсе, но в прошлом.

[ + – ] Девятиметровый шпиль в Затерянном городе Фото: University of Washington

Ученые отмечает, что в отличии от подводных вулканических жерл, которые предположительно также могли быть первой средой обитания, эта гидротермальная система не зависит от тепла магмы. В то время как подводные вулканические жерла производят в основном минералы, богатые железом и серой, дымоходы "затерянного замка" производят в сотню раз больше водорода и метана. Кроме того, ученые обнаружили, что кальцитовые жерла "затерянного города" также намного больше, что свидетельствует о том, что они были активны намного дольше.

Однако эта необычная местность, увы, привлекает не только ученых. В 2018 году Польша получила разрешение на добычу полезных ископаемых в глубинах "затерянного города". Отметим, что речь идет о добыче не из самого термального поля, а его окрестностей, но ученые опасаются, что это может привести к разрушению уникальной подводной системы. Поэтому ученые призывают внести "затерянный город" в список Всемирного наследия, что защитит его статусом "чуда природы".

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как в будущем люди будут жить под толщей воды в океане.