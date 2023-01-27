Вілла Дракули під водою. На дні океану виявили "готичний замок" із зубчастими вежами (фото)

Таємничий ландшафт зубчастих веж розташований на глибині близько 700 метрів, а найвищий шпиль досягає близько 60 метрів заввишки.

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Океан приховує безліч неймовірних таємниць, і одну з них учені виявили на захід від Серединно-Атлантичного хребта, де з мороку темної води раптом з'явився зубчастий ландшафт веж, кремово-карбонатні стіни якого у світлі дослідницького судна здаються прозоро-блакитними, пише Science Alert.

Зазначимо, що вперше стіни цього загадкового "затопленого готичного замку" були виявлені вченими ще у 2000 році на глибині понад 700 метрів. Це гідротермальне поле, по суті, є найбільш довгоживучим вентиляційним середовищем, відомим в океані. Вчені припускають, що в інших точках океану можна зустріти щось подібне, проте дослідникам це не вдавалося до цього моменту.

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Дослідники відзначають, що мантія, яка здіймається в цій частині світу протягом 120 000 років, а може, і більше, реагувала з морською водою, раз у раз викидаючи водень, метан та інші розчинні гази в океан. У тріщинах і ущелинах вуглеводні живили нові мікробні спільноти навіть за відсутності кисню.

[ + – ] Дистанційно керований автомобіль висвітлює шпилі Загубленого міста Фото: University of Washington

Учені використовували підводне дослідне судно, коли натрапили на цей загублений замок, усіяний готичними шпилями зовсім різного розміру: деякі з них у висоту не перевищують і поганку, а інші досягають рекордних 60 метрів заввишки. Ці димарі, що вивергають гази з температурою до 40°C, стали домом для безлічі равликів і ракоподібних. Більші тварини, такі як краби, креветки, морські їжаки та вугри, також зустрічаються тут, але набагато рідше.

Середовище навколо затопленого "готичного замку зі шпилями", здавалося б, відрізняється досить екстремальним характером, проте водночас кишить життям. Дослідники відзначають, що це місце заслуговує на особливу увагу вчених — справа в тому, що в океані, найімовірніше, є й інші гідротермальні поля, подібні до цього, проте нам вони все ще не знайомі.

[ + – ] Пагони бактерій, що живуть на кальцитових жерлах Фото: University of Washington

Цікаво, що вуглеводні, які утворюються у жерлах "загубленого замку", утворилися зовсім не з вуглекислого газу чи сонячного світла — вони "народилися" внаслідок хімічних реакцій на морському дні. А оскільки вуглеводні є будівельними білками життя, вони можуть свідчити про ще одне дивовижне відкриття — цілком можливо, що життя на Землі зародилося саме в такому ж середовищі, як і це. Крім того, вчені вважають, що це може стосуватися не лише нашої планети.

За словами мікробіолога Вільяма Бразелтона зі Смітсонівського університету, це "затоплене місто" є прикладом екосистеми, яка також може бути активною і на супутниках Сатурна та Юпітера, Енцеладі та Європі. А може, і на Марсі, але в минулому.

[ + – ] Дев'ятиметровий шпиль у Загубленому місті Фото: University of Washington

Учені зазначають, що, на відміну від підводних вулканічних жерл, які, ймовірно, також могли бути першим місцем існування, ця гідротермальна система не залежить від тепла магми. Тоді як підводні вулканічні жерла виробляють в основному мінерали, багаті на залізо та сірку, димарі "загубленого замку" виробляють у сотню разів більше водню та метану. Крім того, вчені виявили, що кальцитові жерла "загубленого міста" також набагато більші, що свідчить про те, що вони були активні набагато довше.

Однак ця незвичайна місцевість, на жаль, приваблює не лише вчених. У 2018 році Польща отримала дозвіл на видобуток корисних копалин у глибинах "загубленого міста". Зазначимо, що йдеться про видобуток не із самого термального поля, а його околиць, але вчені побоюються, що це може призвести до руйнування унікальної підводної системи. Тому вчені закликають внести "загублене місто" до списку Світової спадщини, що захистить його статусом "дива природи".

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як у майбутньому люди житимуть під товщею води в океані.