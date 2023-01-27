Захований, як Кощієва смерть. У кратерному озері вулкана Тааль розташувався ще один Вулкан

Вулкан Пойнт розташований у кратерному озері вулкана Тааль, що сам затишно розташувався в озері на іншому острові всередині архіпелагу в Тихому океані.

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Земля сповнена химерних геологічних утворень, але, мабуть, немає нічого дивнішого за унікальний маленький острів, який по суті є вершиною конуса Вулкана Пойнт, пише IFL Science.

Головною унікальністю цього острова є його розташування. Саме собою це досить дивна суміш концентричних озер і островів, розташованих на Філіппінах.

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За словами дослідників, Вулкан Пойнт приєднався до списку несподіваних речей, виявлених усередині інших речей, які й самі розташовані всередині інших речей — по суті, це можна порівняти з паразитом усередині гусениці або рибою, яка з'їла жабу, яка з'їла рибу.

Що таке Вулкан Пойнт?

По суті, це острів, який є вершиною конуса вулкана, розташований у Головному кратерному озері, яке утворилося всередині вулкана Тааль, який сам по собі розташований усередині озера Лусон на Філіппінах.

Зазначимо, що це явище називається островом третього ладу і, в принципі, не є унікальним для Вулкана Пойнт. У світі існує, як мінімум, ще один такий острів, який вважається найбільшим у своєму роді й розташований на острові Вікторія в Канаді.

Відомо, що Вулкан Пойнт утворився, коли головний кратер вулкана Тааль наповнився водою, утворивши так Головне кратерне озеро. З його бірюзових вод височить вершина одного із золотих конусів вулкана, фактично утворюючи крихітний острів Вулкан Пойнт.

Головне кратерне озеро утворилося 1911 року в результаті виверження вулкана, яке знизило висоту острова на 1-3 метри. Озеро розташоване в кратері вулкана Тааль, який із 3580 до н.е. вивергався багато разів і, по суті, є другим за активністю вулканом на Філіппінах.

У 2020 році структуру "острова третього порядку" порушило чергове виверження вулкана Тааль, унаслідок чого Головне кратерне озеро повністю висохло та зникло. На щастя, невдовзі озеро відновилося, і Вулкан Пойнт знову став "островом усередині озера всередині острова всередині озера всередині острова".

[ + – ] Точка вулкана в Головному кратерному озері, в межах вулкана Таал, в межах озера Таал, на острові Лусон Фото: Mike Gonzalez/Wikimedia Commons

Де розташований Вулкан Пойнт

Острів розташувався на острові Лусон у провінції Батангас на Філіппінах. Вулкан Тааль, а отже і острів Вулкан Пойнт, розташований приблизно за 50 кілометрів на південь від столиці Маніли. Він оточений островом Тааль, який є єдиним місцем на всій планеті, де можна зустріти тавілі — прісноводну сардину, а також прісноводну морську змію Гармана.

Раніше Фокус писав про те, що на дні океану виявили "готичний замок" із зубчастими вежами.