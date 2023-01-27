Неудержимый "кусь". Просмотр милых фото животных заставляет людей скрежетать и клацать зубами

Дантисты считают, что бездумно пролистывая фотографии щеночков и котят, мы непроизвольно сжимаем челюсти, что весьма вредно для нашей улыбки.

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Казалось бы, просмотр милых фото щенков, котят и других милых животных — отличный антистресс. Пролистывая подобные снимки, можно часами просидеть у экрана телефона и отвлечься от всех проблем. Однако дантисты предупреждают, что это может быть опасно для нашего здоровья, и дело вовсе не в зрении, пишет Daily Mail.

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По словам дантиста из Лондона доктора Ризвана Махмуда, пролистывая милые фото животных люди порой ловят себя на мысли, что "это так мило, что я мог бы это съесть", и на самом деле этому есть научное подтверждение. Ученые называют этот феномен "милой агрессией" — по сути, это тип "диморфного выражения", когда наши внешние действия или выражения не соответствуют тому, что мы чувствуем внутри. Например, когда нам хочется плакать в моменты чистого счастья.

По словам Махмуда, опасность заключается в том, что долгие часы просмотра фото милых животных могут привести к "хрусту или прикусыванию челюсти", а это, в свою очередь, опасно для целостности наших зубов. Дантист отмечает, что подобная привычка может привести к трещинам, сколам и даже поломке зубов.

[ + – ] Просмотр милых фото с животными опасен для зубов Фото: Shutterstock

Дантист отмечает, что всему виной мгновенная физическая реакция — когда люди видят что-то милое, например, пушистого котенка, щенка или кролика, они реагирую физически, а не словесно. При этом важно понимать, что нанести ущерб зубам на самом деле проще, чем мы могли бы предположить — для этого не обязательно сильно давить.

Доктор Махмуд дал несколько советов:

о время просмотра милых фото следите за своим ртом;

если вы видите что-то милое, скажите об этом словами.

Однако не все стоматологи согласны с тем, что милая агрессия должна стать поводом для беспокойства. По словам доктора Алана Кларка из Белфаста, милая агрессия должна длиться не менее нескольких часов, чтобы причинить реальный вред зубам.

Отметим, что в более ранних исследованиях ученые в действительности пришли к выводу, что милая агрессия может привести к скрежетания зубами и их сильному сжиманию, но ученые так и не поняли каким образом это может отразиться на наших зубах.

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