Нестримний "кусь". Перегляд милих фото тварин змушує людей скреготіти й клацати зубами

Дантисти вважають, що, бездумно прогортуючи фотографії цуценят і кошенят, ми мимоволі стискаємо щелепи, що дуже шкідливо для нашої усмішки.

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Здавалося б, перегляд милих фото цуценят, кошенят та інших милих тварин — чудовий антистрес. Прогортуючи подібні знімки, можна годинами просидіти за екраном телефону і відволіктися від усіх проблем. Проте дантисти попереджають, що це може бути небезпечним для нашого здоров'я, і справа зовсім не в зорі, пише Daily Mail.

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За словами дантиста з Лондона, лікаря Різвана Махмуда, прогортуючи милі фото тварин, люди часом ловлять себе на думці, що "це так мило, що я міг би це з'їсти", і насправді для цього є наукове підтвердження. Вчені називають цей феномен "милою агресією" — по суті, це тип "диморфного виразу", коли наші зовнішні дії або вирази не відповідають тому, що ми відчуваємо всередині. Наприклад, коли ми хочемо плакати в моменти чистого щастя.

За словами Махмуда, небезпека полягає в тому, що довгі години перегляду фото милих тварин може призвести до "хрускоту або прикушування щелепи", а це, зі свого боку, небезпечно для цілісності наших зубів. Дантист зазначає, що подібна звичка може призвести до тріщин, сколення та навіть поломки зубів.

[ + – ] Перегляд милих фото з тваринами небезпечний для зубів Фото: Shutterstock

Дантист зазначає, що винна в усьому миттєва фізична реакція — коли люди бачать щось миле, наприклад, пухнасте кошеня, цуценя чи кролика, вони реагують фізично, а не словесно. До того ж важливо розуміти, що завдати шкоди зубам насправді простіше, ніж ми могли б припустити, — для цього не обов'язково сильно давити.

Доктор Махмуд дав кілька порад:

під час перегляду милих фото стежте за своїм ротом;

якщо ви бачите щось миле, скажіть про це словами.

Однак не всі стоматологи погоджуються з тим, що мила агресія має стати приводом для занепокоєння. За словами лікаря Алана Кларка з Белфаста, мила агресія має тривати не менше кількох годин, щоб заподіяти реальну шкоду зубам.

Зазначимо, що в більш ранніх дослідженнях учені насправді дійшли висновку, що мила агресія може призвести до скреготіння зубами та їх сильного стискання, але вчені так і не зрозуміли, як це може позначитися на наших зубах.

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