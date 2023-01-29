В японской гробнице нашли самый длинный меч и древнее бронзовое зеркало (фото)

Длина железного меча "Дако" составила 2,3 метров, а найденное зеркало в форме щита является первым в своем роде. Исторические артефакты были обнаружены в кургане конца четвертого века в западном городе Нара.

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В японской гробнице археологи нашли самое большое бронзовое зеркало и самый большой железный меч "Дако" в истории Японии, его длина составляет 2,3 метров. Исторические артефакты были обнаружены в кургане конца четвертого века в западном городе Нара. Об этом сообщает японское издание Kyodo News.

Эксперты отмечают, что двойные находки из кургана Томио Маруяма могут стать национальным достоянием. Потому что найденное зеркало в форме щита является первым в своем роде. "Дако" с извилистым лезвием также является самым большим железным мечом, изготовленным в тот период в Восточной Азии.

[ + – ] Найденный меч

"Эти открытия указывают на то, что технологии периода "Кофун" (300–710 гг. н.э.) превосходят все, что можно было себе представить, и представляют собой шедевры металлообработки того периода", — сказал заместитель директора Археологического института Косаку Окабаяши.

По его словам, эти открытия являются прорывом исследований периода "Кофун", который был назван в честь курганов, построенных для представителей правящего класса.

Как выглядят найденные артефакты?

Узорчатая поверхность зеркала имеет дизайн более распространенных зеркал "Дарю". Они отличаются тем, что на них проиллюстрированы воображаемые существа. Зеркало в форме щита имеет длину 64 см, ширину не более 31 см и весит 5,7 кг.

Найденный меч является древнейшим из мечей "Дако". Он отличается своей волнистостью и змеевидной формой, от которой и произошло его название. Он имеет маркировку ножен и рукояти.

Напомним, 28 января сообщалось, что в Италии во время ремонта канализации нашли древнеримскую статую Геркулеса. Ее обнаружили под землей в районе знаменитой исторической дороги "Аппиев путь".

Тем временем археологи в Египте обнаружили четыре новые гробницы, в том числе одну, принадлежавшую "хранителю тайн" фараона, в некрополе Саккара, к югу от Каира.