У японській гробниці знайшли найдовший меч і давнє бронзове дзеркало (фото)

Довжина залізного меча "Дако" склала 2,3 метри, а знайдене дзеркало у формі щита є першим у своєму роді. Історичні артефакти знайшли в кургані кінця четвертого століття у західному місті Нара.

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У японській гробниці археологи знайшли найбільше бронзове дзеркало та найбільший залізний меч "Дако" в історії Японії, його довжина складає 2,3 метри. Історичні артефакти знайшли в кургані кінця четвертого століття у західному місті Нара. Про це повідомляє японське видання Kyodo News.

Експерти зазначають, що подвійні знахідки з кургану Томіо Маруяма можуть стати національним надбанням. Тому що знайдене дзеркало у формі щита є першим у своєму роді. Дако зі звивистим лезом також є найбільшим залізним мечем, виготовленим у той період у Східній Азії.

[ + – ] Знайдений меч

"Ці відкриття вказують на те, що технології періоду "Кофун" (300–710 рр. н. е.) перевершують усе, що можна було собі уявити, і є шедеврами металообробки того періоду", — сказав заступник директора Археологічного інституту Косаку Окабаяші.

За його словами, ці відкриття є проривом досліджень періоду "Кофун", який був названий на честь курганів, збудованих для представників керівного класу.

Як виглядають знайдені артефакти?

Візерункова поверхня дзеркала має дизайн найпоширеніших дзеркал "Дарю". Вони відрізняються тим, що на них проілюстровані уявні істоти. Дзеркало у формі щита має довжину 64 см, ширину трохи більше 31 см і важить 5,7 кг.

Знайдений меч є найдавнішим із мечів "Дако". Він відрізняється своєю хвилястістю та змієподібною формою, від якої і походить його назва. Він має маркування піхов і рукояті.

Нагадаємо, 28 січня повідомлялося, що в Італії під час ремонту каналізації знайшли давньоримську статую Геркулеса. Її помітили під землею в районі знаменитої історичної дороги "Аппієв шлях".

Тим часом археологи в Єгипті виявили чотири нові гробниці, зокрема одну, що належала "хранителю таємниць" фараона, в некрополі Саккара, на південь від Каїру.