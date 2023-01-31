Особенный зал. Историки рассказали, что кроется в потайной комнате на Горе Рашмор

Национальный мемориал Горы Рашмор — это колоссальная скульптура, высеченная в граните горы Рашмор, с фигурами Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

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Национальный мемориал Рашмор Гора вблизи Кистоуна, Южная Дакота, США. Впервые концепцию памятника разработал в 1923 году американский историк Джона Лерой "Доан" Робинсон с целью содействия развитию туризма в регионе, пишет HeritageDaily.

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Исторически холмы Блэк-Гиллс находились на территории племени лакота, или лакота-сиу, называвшие их Паха-Сапа, что означает "сердце всего сущего".

Однако открытие золота в 1874 году в результате экспедиции Джорджа Армстронга Кастера в Блэк-Гиллс привело к золотой лихорадке, охватившей земли племени лакота. Это привело к войне на Блэк-Гиллс в 1876 году, также известной как Великая война сиу, последнюю великую индейскую войну на Великих равнинах. После поражения союза между лакотами и северными шаенами правительство США принудительно переселило лакота в меньшие резервации в Южной Дакоте.

Развернулась крупная индустрия добычи золота и серебра, что привело к росту нескольких крупных городов, однако поскольку экономика Блэк-Хиллс отошла от природных ресурсов, туризм и гостеприимство стали новым источником дохода в регионе.

Джона ЛеРой "Доан" Робинсон подал законопроект в законодательное собрание штата Южная Дакота с просьбой предоставить разрешение и средства на реализацию масштабного проекта создания скульптуры. Первоначальный план должен включать вождя племени Сиу, а также нескольких известных жителей Южной Дакоты.

В 1924 году Робинсон встретился со скульптором Джоном Гутзоном де ла Мот Борглюмом и вместе они искали возможные места для их памятника. Место, о котором они договорились в сотрудничестве с представителями племени, американские поселенцы называли "Шесть дедов", или "Пума-гора", "Сахарная гора", "Гора-бойня" и "Скалы-ключ" в лакотах.

Лишь в 1930 году Совет географических названий США признал гору горой Рашмор благодаря щедрому пожертвованию бизнесмена Чарльза Э. Рашмора на реализацию скульптурного проекта.

Борглум решил, что памятник будет украшен 18 метровыми резными изображениями Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Архитектор также планировал построить внутри горы большую комнату, известную как Зал записей, где будут храниться документы и артефакты, имеющие наибольшее значение для истории американской демократии.

[ + – ] Зал записей, где должны храниться документы и артефакты с наибольшим значением для истории американской демократии Фото: Images courtesy of NPS, Mount Rushmore National Memorial

В зал можно было бы попасть через 244-метровую гранитную лестницу, которая вела ко входу, расположенному за лицами президентов. Над входом планировали разместить бронзового орла с размахом крыльев 11 м, а над ним надпись со словами: "Марш Америки вперед" и "Зал записей".

Сохранившиеся архитектурные чертежи показывают, что Борглум планировал углубление внутри зала для размещения бронзовых и стеклянных шкафов с историческими документами, такими как Конституция и Декларация независимости. В зале также должны были разместить бюст известных американцев и список выдающихся американцев, внесших вклад в науку, промышленность и искусство.

Строительство Зала рекордов началось в 1938 году, когда в горе с помощью динамита пробили 21-метровый тоннель. Работы были остановлены через год, когда Конгресс приказал сосредоточиться только на завершении работы над лицом президента.

Борглум умер от сердечного приступа в 1941 году, так и не дождавшись возобновления работы над своим Залом записей. После вступления Америки во Вторую мировую войну, все работы над Национальным мемориалом Гора Рашмор закончились 31 октября 1941 года.

В 1998 году его мечта осуществилась.

Хранилище содержит панели, объясняющие историю того, как и кем была высечена Гора Рашмор, краткая история Соединенных Штатов и причины выбора четырех президентов, изображенных на горе.

На гранитной плите отчеканена цитата Борглума:

"… Поместим там, высоко, как можно ближе к небу, слова наших лидеров, их лица, чтобы показать потомкам, какими людьми они были. А потом помолимся, чтобы эти записи сохранились до тех пор, пока ветер и дождь не смоют их с лица земли".

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