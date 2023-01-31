Особлива зала. Історики розповіли, що криється в потаємній кімнаті на Горі Рашмор

Національний меморіал Гори Рашмор — це колосальна скульптура, висічена в граніті гори Рашмор, з фігурами Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта та Авраама Лінкольна.

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Національний меморіал Гора Рашмор поблизу Кістоуна, Південна Дакота, США. Вперше концепцію пам'ятки розробив у 1923 році американський історик Джона ЛеРой "Доан" Робінсон із метою сприяння розвитку туризму в регіоні, пише HeritageDaily.

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Історично пагорби Блек-Гіллс знаходилися на території племені лакота, або лакота-сіу, які називали їх Паха-Сапа, що означає "серце всього сущого".

Однак відкриття золота в 1874 році в результаті експедиції Джорджа Армстронга Кастера в Блек-Гіллс призвело до золотої лихоманки, яка охопила землі племені лакота. Це спричинило війну на Блек-Гіллс 1876 року, також відому як Велика війна сіу, останню велику індіанську війну на Великих рівнинах. Після поразки союзу між лакота і північними шаєнами уряд США примусово переселив лакота до менших резервацій у Південній Дакоті.

Розгорнулася велика індустрія видобутку золота і срібла, що призвело до росту кількох великих міст, однак, оскільки економіка Блек-Хіллс відійшла від природних ресурсів, туризм і гостинність стали новим джерелом доходу в регіоні.

Джона ЛеРой "Доан" Робінсон подав законопроєкт до законодавчих зборів штату Південна Дакота з проханням надати дозвіл та кошти на реалізацію масштабного проєкту створення скульптури. Початковий план мав включати вождя племені Сіу, а також кількох відомих жителів Південної Дакоти.

У 1924 році Робінсон зустрівся зі скульптором Джоном Гутзоном де ла Мот Борглюмом, і разом вони шукали можливі місця для їхнього пам'ятника. Місце, про яке вони домовилися у співпраці з представниками племені, американські поселенці називали "Шість дідів", або "Пума-гора", "Цукрова гора", "Гора-бійня" та "Скелі-ключ" у лакота.

Лише у 1930 році Рада географічних назв США визнала гору горою Рашмор завдяки щедрому пожертвуванню бізнесмена Чарльза Е. Рашмора на реалізацію скульптурного проєкту.

Борглум вирішив, що пам'ятник буде прикрашений 18 м різьбленими зображеннями Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта та Авраама Лінкольна.

Архітектор також планував побудувати всередині гори велику кімнату, відому як Зал записів, де будуть зберігатися документи та артефакти, що мають найбільше значення для історії американської демократії.

[ + – ] Зал записів, де мали б зберігатися документи та артефакти з найбільшим значенням для історії американської демократії Фото: Images courtesy of NPS, Mount Rushmore National Memorial

До зали можна було б потрапити через 244-метрові гранітні сходи, які вели до входу, розташованого за обличчями президентів. Над входом планували розмістити бронзового орла з розмахом крил 11 м, а над ним — напис зі словами: "Марш Америки вперед" і "Зала записів".

Збережені архітектурні креслення показують, що Борглум планував заглиблення всередині зали для розміщення бронзових і скляних шаф з історичними документами, такими як Конституція і Декларація незалежності. У залі також мали розмістити погруддя відомих американців і список видатних американців, які зробили внесок у науку, промисловість і мистецтво.

Будівництво Зали рекордів розпочалося у 1938 році, коли в горі за допомогою динаміту пробили 21-метровий тунель. Роботи зупинили через рік, коли Конгрес наказав зосередитися лише на завершенні роботи над обличчям президента.

Борглум помер від серцевого нападу в 1941 році, так і не дочекавшись відновлення роботи над своєю Залою записів. Після вступу Америки у Другу світову війну всі роботи над Національним меморіалом Гора Рашмор закінчилися 31 жовтня 1941 року.

У 1998 році його мрія здійснилася.

Сховище містить панелі, які пояснюють історію того, як і ким була висічена Гора Рашмор, коротку історію Сполучених Штатів і причини вибору чотирьох президентів, зображених на горі.

На гранітній плиті викарбувано цитату Борглума:

"…Помістімо там, високо, якомога ближче до неба, слова наших лідерів, їхні обличчя, щоб показати нащадкам, якими людьми вони були. А потім помолімося, щоб ці записи збереглися доти, доки вітер і дощ не змиють їх з лиця землі".

Раніше Фокус писав про найбільше підземне місто, знайдене у Туреччині.