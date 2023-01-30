Секрет д'Алегри. Спустя 35 лет ученые поняли, как аристократке 17-го века удалось сохранить зубы (фото)

Светская львица того времени пришлось терпеть чудовищную боль, чтобы сохранить свою лучезарную улыбку.

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Тело светской львицы и французской аристократки 17-го века, которая умерла в 1619 году, обнаружили во время археологических раскопок в замке Лаваль на северо-востоке Франции еще в 1988 году, пишет Science Alert.

Тогда археологи были весьма удивлены тем, как ее скелет и зубы сохранились, забальзамированные в свинцовом гробу. Исследовав останки, ученые обнаружили, что женщина использовала зубной протез, однако им не хватало передовых инструментов сканирования, чтобы узнать о нем больше.

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И вот, лишь спустя 35 лет ученые наконец-то смогли исследовать зубы французской аристократки и открыть ее секрет сохранения зубов. Группа археологов и стоматологов обнаружила, что д'Алегри страдала пародонтитом — из-за этого ее зубы расшатывались.

[ + – ] Анна д'Алегри использовала золотую нить, чтобы скреплять зубы Фото: Inrap

В ходе исследования ученые использовали сканирование "красным лучом", которое показало, что женщина использовала золотую нить, которая скрепляла и затягивала несколько из зубов. Отметим, что подобный вид сканирования использует рентгеновские лучи для создания трехмерных изображений. Также исследователи обнаружили, что у д'Алегри был искусственный зуб из слоновой кости, что было весьма необычным для того времени — как правило, стоматологи использовали кости гиппопотама.

По словам археолога из Французского национального института профилактических археологических исследований и ведущего автора исследования, Розенн Коллетер, такая попытка сохранить зубы, увы, лишь усугубила ситуацию. Ученые полагают, что золотую проволоку со временем необходимо было снова и снова затягивать, что впоследствии негативно сказывалось на соседних зубах.

[ + – ] Ученые использовали сканирование "красным лучом", чтобы изучить останки Фото: Inrap

Впрочем, для женщины того времени — это был необходимый шаг. Дело в том, что в 17-м веке внешний вид играл важнейшую роль, а давление на женщин было колоссальным — состояние зубов, в том числе, было связано с ценностью и отображало положение в обществе. Ученые предполагают, что д'Алегри приходилось терпеть невероятные зубные боли.

Масла в огонь убеждений также подлил и современник д'Алегри, врач нескольких французских королей Амбруаз Паре, который разработал подобные протезы и утверждал, что речь беззубых пациентов становится "развратной". В случае с д'Алегри, красивая улыбка была попросту необходимой дважды овдовевшей светской львице, которая "не обладала хорошей репутацией".

[ + – ] Потребовалось 35 лет, чтобы разгадать секрет Анны д'Алегри Фото: Inrap

История Анна д'Алегри

Анна д'Алегри была гугеноткой и протестанткой, участвующей в религиозных войнах против католиков в конце 1500-х годов. Уже к 21 году она впервые овдовела и осталась одна с маленьким сыном Ги XX де Лавалем.

Когда Франция погрузилась в восьмую религиозную войну, Анна и ее сын были вынуждены скрываться от каталитических сил, а их имущество было захвачено королем. После сын д'Алегри все же обратился в католицизм, после чего отправился воевать в Венгрию, где и погиб едва ему исполнилось 20 лет.

Анна д'Алегри овдовела во второй раз и умерла от болезни в возрасте 54 лет. Исследователи отмечают, что новые методы сканирования позволили раскрыть секрет сохранения улыбки д'Алегри, а также рассказали о том, какой стресс и боли перенесла французская аристократка.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что происходит с зубами после смерти человека.