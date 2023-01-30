Секрет д'Алегрі. Через 35 років учені зрозуміли, як аристократці 17 століття вдалося зберегти зуби (фото)

Світській левиці того часу довелося терпіти жахливий біль, щоб зберегти свою променисту усмішку.

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Тіло світської левиці та французької аристократки 17-го століття, яка померла у 1619 році, знайшли під час археологічних розкопок у замку Лаваль на північному сході Франції ще у 1988 році, пише Science Alert.

Тоді археологи були здивовані тим, як її скелет і зуби збереглися, забальзамовані в свинцевій труні. Дослідивши останки, вчені з'ясували, що жінка використовувала зубний протез, проте їм не вистачало передових інструментів сканування, щоб дізнатися більше про нього.

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Й ось, лише через 35 років учені змогли дослідити зуби французької аристократки і відкрити її секрет збереження зубів. Група археологів і стоматологів з'ясувала, що д'Алегрі страждала на пародонтит — через це її зуби розхитувалися.

[ + – ] Анна д'Алегрі використовувала золоту нитку, щоб скріплювати зуби Фото: Inrap

У процесі дослідження вчені використали сканування "червоним променем", яке показало, що жінка використовувала золоту нитку, яка скріплювала та затягувала кілька із зубів. Зазначимо, що подібний вид сканування використовує рентгенівське проміння для створення тривимірних зображень. Також дослідники з'ясували, що д'Алегрі мала штучний зуб зі слонової кістки, що було вельми незвичайним для того часу — як правило, стоматологи використовували кістки гіпопотама.

За словами археолога із Французького національного інституту профілактичних археологічних досліджень та провідного автора дослідження, Розенн Коллетер, така спроба зберегти зуби, на жаль, лише посилила ситуацію. Учені вважають, що золотий дріт згодом необхідно було знову й знову затягувати, що згодом негативно позначалося на сусідніх зубах.

[ + – ] Учені використали сканування "червоним променем", щоб вивчити останки Фото: Inrap

Утім, для тогочасної жінки — це був необхідний крок. Справа в тому, що в 17-му столітті зовнішній вигляд відігравав найважливішу роль, а тиск на жінок був колосальним — стан зубів, зокрема, був пов'язаний із цінністю та відображав становище у суспільстві. Вчені припускають, що д'Алегрі доводилося терпіти неймовірні зубні болі.

Олії у вогонь переконань також підлив і сучасник д'Алегрі, лікар кількох французьких королів Амбруаз Паре, який розробив подібні протези і стверджував, що мовлення беззубих пацієнтів стає "розпусним". У випадку з д'Алегрі, гарна усмішка була просто необхідною двічі овдовілій світській левиці, яка "не володіла хорошою репутацією".

[ + – ] Потрібно було 35 років, щоб розгадати секрет Анни д'Алегрі Фото: Inrap

Історія Анна д'Алегрі

Анна д'Алегрі була гугеноткою та протестанткою, котра брала участь у релігійних війнах проти католиків наприкінці 1500-х років. Уже до 21 року вона вперше овдовіла і залишилася сама з маленьким сином Гі XX де Лавалем.

Коли Франція поринула у восьму релігійну війну, Анна та її син були змушені ховатися від каталітичних сил, а їхнє майно було захоплене королем. Після син д'Алегрі все ж таки звернувся до католицизму, після чого вирушив воювати в Угорщину, де й загинув ледь йому виповнилося 20 років.

Анна д'Алегрі овдовіла вдруге і померла від хвороби у віці 54 років. Дослідники зазначають, що нові методи сканування дозволили розкрити секрет збереження посмішки д'Алегрі, а також розповіли про те, який стрес і біль перенесла французька аристократка.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що відбувається із зубами після смерті людини.