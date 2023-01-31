Олимпиада древних носов. В обонятельном соревновании люди с треском проиграли денисовцам

Исследователи обнаружили, что наши древние кузены обладали куда более тонким нюхом, чем мы сами.

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Несмотря на то, что люди — единственные гоминиды, которым далось выжить, наши древние предки и кузены в некоторых вещах вполне превосходили нас. Например, неандертальцы обладали лучшим зрением и вполне бы смогли противостоять человеку в кулачном бою. Но это еще не все, пишет IFL Science.

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В новом исследовании группа ученых из Университета Аляски в Фэрбенксе обнаружили, что в некоторых вещах мы проигрываем не только неандертальцам, но и нашим древним кузенам — денисовцам. Эта неуловимая человеческая родословная впервые была идентифицирована в 2010 году, а сам вид вымер, по крайней мере, 30 тысяч лет назад.

По словам соавтора исследования, профессора зоологии Манчестерского университета Мэтью Кобба, данное исследование оказалось одним из наиболее захватывающих из всех, в которых ему доводилось принимать участие. По сути, в ходе исследования ученые провели так называемый конкурс древних носов, в котором приняли участие:

несколько неандертальцев;

один денисовец;

один древний человек;

современные люди.

Для того, чтобы подобное "соревнование" стало возможным исследователи обратились к базе данных проекта "1000 геномов" — это помогло им воссоздать древние носы в лаборатории и проверить непосредственно их обоняние.

Для чистоты эксперимента ученые изолировали гены обонятельных рецепторов в каждом из образцов. Исследователи обнаружили, что 11 рецепторов имеют некоторые новые мутации и присутствуют лишь в вымерших линиях. Эти 11 рецепторов затем были созданы в пробирке, затем в лаборатории вырастили рецепторы, а после подвергли их воздействию сотен запахов в различных концентрациях.

Фактически исследователи "воссоздали" древние носы, а затем проверили, как их обонятельные рецепторы реагируют на различные запахи. Результаты тестов показали, что в этом соревновании древних носов с большим отрывом побеждают денисовцы — носы наших древних кузенов определенно были более чувствительны, чем наши или неандертальцев. Любопытно, что больше всего носы денисовцев реагировали на сладкие и пряные запахи, например:

мед;

ваниль;

гвоздика;

травы.

Исследователи полагают, что данная черта помогала денисовцам в поисках высококалорийной пищи. Исследователи также обнаружили, что неандертальцы, напротив, жили довольно плохо — например, один из образцов вовсе не реагировал на половой стероид андростадиенон, который немного пахнет потом и мочой. Впрочем, сложно сказать насколько существенным недостатком это было в эпоху до регулярных ливней.

При этом наши носы оказались где-то посередине. По словам другого соавтора исследования профессора молекулярной генетики и микробиологии Университета Дьюка Хироаки Мацунами, эта позиция вполне закономерна — люди универсальны, мы едим много разных продуктов, а потому наши обонятельные рецепторы не могут специализироваться на чем-то конкретном. Отметим, что каждый вид фактически развивает свои обонятельные рецепторы, что максимально повысить способность находить пищу.

Ученые полагают, что наше весьма посредственное обоняние на самом деле может указывать на то, почему именно наш вид был столь успешен и выжил там, где вымерли наши древние родственники.

Ранее Фокус писал, как отсутствие обоняния связано с неспособностью испытывать эмоции.