Олімпіада древніх носів. У нюховому змаганні люди з тріском програли денисівцям

Дослідники виявили, що наші стародавні кузени мали набагато тонший нюх, ніж ми самі.

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Попри те, що люди — єдині гомініди, яким далося вижити, наші давні предки та кузени в деяких речах цілком перевершували нас. Наприклад, неандертальці мали кращий зір і цілком змогли протистояти людині в кулачному бою. Але це ще не все, пише IFL Science.

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У новому дослідженні група вчених з Університету Аляски у Фербанксі виявили, що в деяких речах ми програємо не лише неандертальцям, а й нашим древнім двоюрідним братам — денисівцям. Цей невловний людський родовід вперше ідентифікували у 2010 році, а сам вид вимер принаймні 30 тисяч років тому.

За словами співавтора дослідження, професора зоології Манчестерського університету Метью Кобба, це дослідження виявилося одним із найзахопливіших з усіх, у яких йому доводилося брати участь. По суті, під час дослідження вчені провели так званий конкурс древніх носів, у якому взяли участь:

кілька неандертальців;

один денисовець;

одна давня людина;

сучасні люди.

Для того, щоб таке "змагання" стало можливим, дослідники звернулися до бази даних проєкту "1000 геномів" — це допомогло їм відтворити древні носи в лабораторії та перевірити безпосередньо їх нюх.

Для чистоти експерименту вчені ізолювали гени нюхових рецепторів у кожному зразків. Дослідники виявили, що 11 рецепторів мають деякі нові мутації та присутні лише у вимерлих лініях. Ці 11 рецепторів потім створили в пробірці, потім у лабораторії виростили рецептори, а потім піддали їх впливу сотень запахів у різних концентраціях.

Фактично дослідники "відтворили" древні носи, а потім перевірили, як їхні нюхові рецептори реагують на різні запахи. Результати тестів показали, що в цьому змаганні древніх носів з великим відривом перемагають денисівці — носи наших древніх кузенів виразно чутливіші, ніж наші чи неандертальці. Цікаво, що найбільше носи денисівців реагували на солодкі та пряні запахи, наприклад:

мед;

ваніль;

гвоздика;

трави.

Дослідники вважають, що ця риса допомагала денисівцям у пошуках висококалорійної їжі. Дослідники також виявили, що неандертальці навпаки, жили досить погано — наприклад, один зі зразків зовсім не реагував на статевий андростендіон, який трохи пахне потом і сечею. Втім, складно сказати, наскільки суттєвим недоліком це було в епоху до регулярних злив.

Водночас наші носи опинилися десь посередині. За словами іншого співавтора дослідження професора молекулярної генетики та мікробіології Університету Дьюка Хіроакі Мацунамі, ця позиція є цілком закономірною — люди універсальні, ми їмо багато різних продуктів, а тому наші нюхові рецептори не можуть спеціалізуватися на чомусь конкретному. Зазначимо, кожен вид фактично розвиває свої нюхові рецептори, щоб максимально підвищити здатність знаходити їжу.

Вчені вважають, що наш вельми посередній нюх насправді може вказувати на те, чому саме наш вид був таким успішним і вижив там, де вимерли наші стародавні родичі.

Раніше Фокус писав, як відсутність нюху пов'язана з нездатністю відчувати емоції.