Настолько глупо, что гениально. Что такое "испытание метлой" и зачем NASA проводило его

Эта необычная и столь причудливая стратегия больше не используется, но во времена "Аполлона" она была весьма востребованной.

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Если вы не работает в NASA, вас вероятнее всего, не будут заботить такие вопросы, как то, что водород горит очень бледно-голубым пламенем, легко воспламеняемый, имеет тенденцию просачиваться даже через самые мельчайшие трещины и почти невидим при дневном свете, пишет IFL Science.

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Однако для сотрудников NASA — это и есть настоящая проблема. По информации сотрудников агентства, поскольку водород легко воспламеняется, утечки в соединениях под высоким давлением могут вызвать возгорание. Основная проблема подобных утечек заключается в том, что газ и пламя, которое он испускает, попросту не видны при дневном свете — они фактически не имеют ни цвета, ни запаха, что весьма усложняет их поиск.

В 2003 году исследователи NASA вместе с Флоридским центром солнечной энергии разработали специальную ленту, которая меняет цвет под воздействием водорода. До этого момента ученым приходилось использовать ультрафиолетовые датчики для обнаружения пламени. Однако самым причудливым, но при этом чрезвычайно эффективным способом поиска утечки оказался "метод метлы", который сотрудники NASA использовали еще до датчиков.

В NASA признают, что изначальный способ кажется гораздо менее достойным, но он точно более увлекательный. Перед каждым запуском шаттла сотрудникам агентства необходимо было проверить километры трубопровода на предмет утечки водорода — это задачка, стоит признаться, не из простых.

Ученые отмечают, что этот "метод метлы" весьма выручал сотрудников NASA во времена "Аполлона", когда из накопительного резервуара перекачивались сотни галлонов водорода на стартовую площадку для заправки. Этот метод заключался в том, что работники шли вдоль трубопровода с вытянутой в руке метлой. Если голова метлы начинала гореть, значит- есть утечка.

Несмотря на то, что решение кажется весьма комичным, оно также было и весьма практичным. Более того, оно явно работало — "метла в огне" позволяла не только вовремя обнаружить утечку, но и устранить ее.

К слову, сотрудники NASA не единственные, кто использовал этот "метод метлы", известно, что им также активно пользовались пожарные во время ликвидации водородных пожаров. К счастью, сейчас в этом методе нет необходимости, так как и NASA, и пожарные уже давно используют более современные технологии.

Ранее Фокус писал о том, что NASA хочет построить трубопровод на Луне: зачем и кому это нужно.