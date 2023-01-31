Настільки безглуздо, що геніально. Що таке "випробування мітлою" і навіщо NASA проводило його

Ця незвичайна і досить химерна стратегія більше не використовується, але за часів "Аполлона" вона була дуже затребуваною.

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Якщо ви не працює в NASA, вас найімовірніше, не турбуватимуть такі питання, як те, що водень горить дуже блідо-блакитним полум'ям, легко займається, має тенденцію просочуватися навіть через найдрібніші тріщини і майже невидимий при денному світлі, пише IFL Science.

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Однак для співробітників NASA це і є справжня проблема. За інформацією співробітників агентства, оскільки водень легко спалахує, витоки в з'єднаннях під високим тиском можуть спричинити спалах. Основна проблема подібних витоків полягає в тому, що газ і полум'я, яке він випускає, просто не видно при денному світлі — вони фактично не мають ні кольору, ні запаху, що ускладнює їх пошук.

У 2003 році дослідники NASA разом із Флоридським центром сонячної енергії розробили спеціальну стрічку, яка змінює колір під впливом водню. До цього моменту вченим доводилося використовувати ультрафіолетові датчики виявлення полум'я. Однак найхимернішим, але при цьому надзвичайно ефективним способом пошуку витоку виявився "метод мітли", який співробітники NASA використали ще до датчиків.

У NASA визнають, що початковий спосіб здається набагато менш гідним, але він більш захопливий. Перед кожним запуском шатла співробітникам агентства потрібно було перевірити кілометри трубопроводу на предмет витоку водню — це завдання, не з простих.

Вчені зазначають, що цей "метод мітли" дуже рятував співробітників NASA за часів "Аполлона", коли з накопичувального резервуару перекачувалися сотні галонів водню на стартовий майданчик для заправки. Цей метод полягав у тому, що працівники йшли вздовж трубопроводу з витягнутою в руці мітлою. Якщо мітла починала горіти, отже є витік.

Незважаючи на те, що рішення здається вельми комічним, воно також було й практичним. Понад те, воно явно працювало — "мітла у вогні" дозволяла не тільки вчасно виявити витік, а й усунути його.

До речі, співробітники NASA не єдині, хто використовував цей метод мітли, відомо, що ним також активно користувалися пожежники під час ліквідації водневих пожеж. На щастя, зараз у цьому методі немає потреби, оскільки і NASA, і пожежники вже давно використовують сучасніші технології.

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