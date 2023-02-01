Защитят от смерти от жары: ученые посчитали, сколько деревьев потребуется высадить в городах

Исследование показывает, что множество смертей от летней жары можно было бы предотвратить, если бы зеленые насаждения в городах были больше.

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Последствия глобального потепления планеты с каждым годом видны все больше — температура в разных регионах Земли неумолимо повышается, что, порой, приводит к росту смертности от летних высоких температур, пишет Forbes.

В более ранних исследованиях ученые уже изучили так называемый эффект городского острова тепла, который по сути представляет собой результат замены растительности и зеленых насаждений такими структурами, как дороги и здания, которые поглощают тепло.

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Ученые пришли к выводу, что этот эффект в особенности усугубляется летом — ученые изучили анализ данных о смертности около 57 миллионов человек, живущих в 93 европейских городах летом 2015 года и пришли к выводу, что 6,7 тысяч смертей были связаны с более жаркой городской средой. Более того, ученые обнаружили, что почти 40% этих смертей можно было бы избежать, если бы зеленый городской покров был увеличен до 30% в зависимости от города (в среднем на 15%).

В новом исследовании группа ученых из Барселонского института глобального здравоохранения сосредоточились на изучении смертности от летней жары в пределах лишь городов. Ученые предполагает, что увеличение территории городских зеленых насаждений способно снизить среднюю температуру в населенном пункте и тем самым снизить количество пострадавших от жары.

По словам соавтора исследования Марка Ньювенхуйсена, кроме того более ранние исследования уже доказали другую пользу зеленых насаждений, в том числе, в борьбе с :

сердечно-сосудистыми заболеваниями;

деменцией;

плохим психическим здоровьем.

Отметим, что по данным ВОЗ, экстремальная жара ежегодно становится причиной сотен тысяч смертей во всем мире, а также связана с риском заболеваний, включая болезни сердца, диабет и ожирение. Кроме того, ученые выяснили, что жара снижает наши когнитивные функции, психическое здоровье и даже делает нас более агрессивными.

Исследования показывают, что вместе с изменениями климата, в дальнейшем жара будет ишь усугубляться, а вместе с ней увеличится и количество смертей от высоких температур. Ученые предполагают, что если начать действовать уже сейчас и увеличить городские зеленые насаждения хотя бы на 15%, в дальнейшем это поможет существенно снизить риски и защитить людей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые сосчитали все виды деревьев на Земле: им помогла шифровальная машина нацистов "Энигма".