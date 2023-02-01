Захистять від смерті від спеки: вчені порахували, скільки дерев потрібно висадити у містах

Дослідження показує, що безліч смертей від літньої спеки можна було б запобігти, якби зелені насадження у містах були більшими.

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Наслідки глобального потепління планети з кожним роком помітні дедалі більше — температура в різних регіонах Землі невблаганно підвищується, що часом призводить до зростання смертності від літніх високих температур, пише Forbes.

У ранніх дослідженнях вчені вже вивчили так званий ефект міського острова тепла, який по суті є результатом заміни рослинності та зелених насаджень такими структурами, як дороги та будівлі, які поглинають тепло.

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Вчені дійшли висновку, що цей ефект особливо погіршується влітку — вчені вивчили аналіз даних про смертність близько 57 мільйонів людей, що живуть у 93 європейських містах влітку 2015 року і дійшли висновку, що 6,7 тисячі смертей були пов'язані зі спекотнішим міським середовищем. Щобільше, вчені виявили, що майже 40% цих смертей можна було б уникнути, якби зелений міський покрив збільшили до 30%, залежно від міста (в середньому на 15%).

У новому дослідженні група вчених із Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я зосередилася на вивченні смертності від літньої спеки в межах лише міст. Вчені припускають, що збільшення території міських зелених насаджень здатне знизити середню температуру в населеному пункті, і тим самим знизити кількість постраждалих від спеки.

За словами співавтора дослідження Марка Ньювенхуйсена, ще ранні дослідження вже довели іншу користь зелених насаджень, зокрема у боротьбі з:

серцево-судинними захворюваннями;

деменцією;

поганим психічним здоров'ям.

Зазначимо, що за даними ВООЗ, екстремальна спека щорічно стає причиною сотень тисяч смертей у всьому світі, а також пов'язана з ризиком захворювань, включаючи хвороби серця, діабет та ожиріння. Крім того, вчені з'ясували, що спека знижує наші когнітивні функції, психічне здоров'я і навіть робить нас агресивнішими.

Дослідження показують, що разом зі змінами клімату, надалі спека буде посилюватись, а разом з нею збільшиться і кількість смертей від високих температур. Вчені припускають, що якщо почати діяти вже зараз і збільшити міські зелені насадження хоча б на 15%, це допоможе істотно знизити ризики і захистити людей.

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