Провидцы из прошлого. Угли древнего ада рассказали о худшем вымирании в истории Земли

В новом исследовании ученые вернулись на 252 миллиона лет назад, чтобы узнать больше о гибели 90% жителей океана и 70% жителей суши.

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Жизнь нашей планеты крайне долгая и увлекательная — ученые то и дело пытаются вернуться на сотни, тысячи, а то и миллионы лет назад, чтобы понять, что происходило в то или иное время на Земле, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении событий, которые произошли на планете 252 миллиона лет назад — речь об одном из самых массовых и кровавых вымираний на Земле, которое также называют Великим массовым вымиранием, или пермско-триасовым массовым вымиранием. Известно, что в тот период большая часть жизни на планете была уничтожена под заполненными пеплом небесами.

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Более ранние исследования показывают, что четверть миллиарда лет назад обширные районы Южного полушария планеты были покрыты вулканическими извержениями в Сибири. В результате погибло около 90% обитателей океана и более 70% наземных позвоночных.

В новом исследовании группа ученых из Китайского университета геонаук сосредоточилась на анализе изотопов ртути, который должен пролить свет на то, как Великое массовое вымирание связано с извержениями древних вулканов и наконец-то пролить свет на связь между массовыми извержениями и гибелью большей части всего живого на Земле.

Отметим, что это уже не первый раз, когда ученые пытаются заглянуть на сотни миллионов лет в прошлое Земли. В прошлый раз ученые использовали в исследованиях цинк и никель, чтобы связать изменения химического состава океана с массовым вулканизмом и вымиранием. Однако в новом исследовании ученые сосредоточились на изучении изотопов ртути, которые не перерабатываются на поверхности Земли, а значит дают более стабильный сигнал вулканической активности.

Исследователи предполагают, что на самом деле Великое массовое вымирание не являлось каким-то единичным событием в Северном полушарии, а скорее представляло собой несколькими эпизодами вымирания, которые происходили волнами в течение сотен тысяч лет.

Соавтор исследования палеокматолог Джун Шен с коллегами искали изотопы ртути в отложениях горных пород сразу в двух местах Южного полушария — в бассейне Кару на юге центральной Африки, а также в бассейне Сиднея на восточном побережье Австралии. Известно, что четверть миллиарда лет назад бассейны были объединены в одни суперконтинент Пангея. В ходе исследования ученые обнаружили несколько закономерностей в обоих бассейнах — пик изотопов ртути пришелся здесь на конец пермского периода.

По словам автора исследования и геолога из Университета Коннектикута Трейси Франк, они с коллегами обнаружили, что вулканические выбросы ртути имеют весьма специфический изотопный состав ртути, которая накапливалась на горизонте вымирания. То есть, фактически, зная возраст этих отложений, ученые могут более определенно связать гибель большей части обитателей планеты с массовым извержением в Сибири.

Отметим, что данное исследование также согласуется с исследованием сигналов от изотопов серы, также совпадающими с Великим вымиранием. Результаты данного исследования предполагают, что массовое вымирание на суше начало происходить за 600 тысяч лет до того, как морские животные массово испустили свой последний вздох.

Ранее Фокус уже писал о том, что на Земле уже началось шестое массовое вымирание: ученые назвали первые признаки.