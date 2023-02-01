Провидці з минулого. Вугілля стародавнього пекла розповіло про найгірше вимирання в історії Землі

У новому дослідженні вчені повернулися на 252 мільйони років тому, щоб дізнатися більше про загибель 90% мешканців океану та 70% мешканців суші.

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Життя нашої планети вкрай довге та захопливе — вчені постійно намагаються повернутися на сотні, тисячі, а то й мільйони років тому, щоб зрозуміти, що відбувалося в той чи інший час на Землі, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні подій, які відбулися на планеті 252 мільйони років тому — йдеться про одне з наймасовіших і найкривавіших вимирань на Землі, яке також називають Великим масовим вимиранням, або пермсько-тріасовим масовим вимиранням. Відомо, що в той період більша частина життя на планеті була знищена під наповненими попелом небесами.

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Більш ранні дослідження показують, що чверть мільярда років тому обширні райони Південної півкулі планети бул покриті вулканічними виверженнями в Сибіру. В результаті загинули близько 90% мешканців океану та понад 70% наземних хребетних.

У новому дослідженні група вчених із Китайського університету геонаук зосередилася на аналізі ізотопів ртуті, який повинен пролити світло на те, як Велике масове вимирання пов'язане з виверженнями стародавніх вулканів, і нарешті пролити світло на зв'язок між масовими виверженнями та загибеллю більшої частини живого на Землі.

Зазначимо, що це вже не вперше, коли вчені намагаються заглянути на сотні мільйонів років у минуле Землі. Минулого разу вчені використовували в дослідженнях цинк і нікель, щоб пов'язати зміни хімічного складу океану з масовим вулканізмом і вимиранням. Однак у новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні ізотопів ртуті, які не переробляються на поверхні Землі, а отже, дають стабільніший сигнал вулканічної активності.

Дослідники припускають, що насправді Велике масове вимирання не було якоюсь одиничною подією в Північній півкулі, а скоріше являло собою кілька епізодів вимирання, які відбувалися хвилями протягом сотень тисяч років.

Співавтор дослідження палеокліматолог Джун Шен із колегами шукали ізотопи ртуті у відкладах гірських порід одразу у двох місцях Південної півкулі — у басейні Кару на півдні центральної Африки, а також у басейні Сіднея на східному узбережжі Австралії. Відомо, що чверть мільярда років тому басейни були об'єднані в один суперконтинент Пангея. У ході дослідження вчені виявили кілька закономірностей в обох басейнах — пік ізотопів ртуті припав на кінець пермського періоду.

За словами авторки дослідження та геологині з Університету Коннектикуту Трейсі Франк, вони з колегами виявили, що вулканічні викиди ртуті мають специфічний ізотопний склад ртуті, яка накопичувалася на горизонті вимирання. Тобто, власне, знаючи вік цих відкладень, вчені можуть точніше пов'язати загибель більшості жителів планети з масовим виверженням у Сибіру.

Зазначимо, що це дослідження також узгоджується з дослідженням сигналів від ізотопів сірки, які також збігаються з Великим вимиранням. Результати цього дослідження припускають, що масове вимирання на суші почало відбуватися за 600 тисяч років до того, як морські тварини масово випустили свій останній подих.

Раніше Фокус уже писав про те, що на Землі почалося шосте масове вимирання: вчені назвали перші ознаки.