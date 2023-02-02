Приправы на любой вкус: что нашли археологи на затонувшем датском флагмане

Корабль "Грибсхунден" должен был стать флагманом короля Дании и Норвегии Ганса и доставить монарха из Копенгагена на политический саммит у Швецию.

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Археологическое исследование известной кораблекрушения у берегов Швеции позволило заглянуть в жизнь королевских дворов Скандинавии 15 века, обнаружив на борту более 3 000 образцов растений, в частности такие экзотические и эксклюзивные специи, как шафран, имбирь, гвоздика, перец горошком и миндаль, пишет IFLScience.

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Корабль и его груз пролежали под 10-метровой глубиной в море у северной стороны Сторы Экон, на южном побережье Швеции, пока их не нашли в 1970-х годах. Естественно защищенный на протяжении веков исключительными экологическими условиями Балтийского моря, "Грибсхунден" сегодня считается экспертами одним из лучше сохранившихся кораблей 15-го века в мире, а из его обломков на протяжении десятилетий собрали множество археологических находок.

Новое исследование, однако, является первым, рассматривающим растительный мир, взятый на борт корабля. Это важно не только для археологических записей — многие из этих растений являются самыми древними известными примерами своих видов в Балтийском регионе — но и дает то, что исследователи называют "беспрецедентным пониманием работы средневекового скандинавского королевского двора".

"Грибсхунден" был ничем иным, как "плавучим замком", пишут исследователи, служа флагманом и мобильной резиденцией правительства короля. Корабль полностью укомплектовали показными проявлениями королевского богатства и власти: артиллерией, батальоном профессиональных солдат, стрелковым оружием, включая арбалеты и пороховое оружие, а также символами "мягкой силы", такими как произведения искусства и ливреи.

И если была одна вещь, которая гарантированно производила впечатление в Европе 15 века, то это полная полка специй. Сегодня мускатный орех и гвоздику легко воспринимать как нечто само собой разумеющееся, но во имя этих, казалось бы, скромных приправ, велись целые войны и кровавые геноциды: "Только те, кто владел достаточными финансовыми ресурсами, могли позволить себе эти дорогостоящие продукты питания, — отмечают исследователи. — Они были роскошью только для элиты".

[ + – ] И если была одна вещь, которая гарантированно производила впечатление в Европе 15 века, то это полная полка специй Фото: Larsson and Foley, PLOS ONE, 2023

Так, эти экзотические специи служили не только для того, чтобы сделать еду короля вкуснее во время его путешествия из Копенгагена в Кальмар, но и как "решающий аспект презентации короля Ганса и других монархов своим подданным", — пишут исследователи.

"Если бы корабль благополучно прибыл в Кальмар, с его палуб Ганс использовал бы всевозможные элитные сигналы, чтобы произвести впечатление на Шведский совет, — объясняют ученые. — Потребление экзотической пищи, безусловно, было символом престижа и социального превосходства в королевстве Ганса. Это также демонстрировало, что король Ганс и средневековая Дания были культурно интегрированы с остальной Европой и миром за пределами континентальных границ".

[ + – ] Потребление экзотической пищи, безусловно, являлось символом престижа и социального превосходства в королевстве Ганса Фото: Larsson and Foley, PLOS ONE, 2023

Из-за крушения Ганс не успел вовремя прибыть на саммит, чтобы заручиться поддержкой шведских правителей. Вместо этого ему пришлось положиться на старую опору международной дипломатии: войну. После короткой и эффективной военной кампании, в немалой степени способствовавшей тому факту, что шведское дворянство уже давно устало от своего вождя, Ганс в 1497 году получил шведскую корону, наконец достигнув своей цели — объединить Данию, Норвегию и Швецию в рамках Кальмарской унии.

"Коллекция провизии и экзотических специй из "Грибсхундена" является единственным известным археологическим примером практически полного королевского средневекового амбара, — пишут исследователи. — Мы можем увидеть культурные и социальные признаки элиты: как вел себя монарх и знать, что они ели, как готовили о потреблении средневековой элиты и социальной дифференциации пищевых рационов".

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