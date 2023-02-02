Приправи на будь-який смак: що знайшли археологи на затонулому данському флагмані

Корабель "Грібсхунден" мав стати флагманом короля Данії та Норвегії Ганса і доставити монарха з Копенгагена на політичний саміт у Швецію.

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Археологічне дослідження відомої корабельної аварії біля берегів Швеції дозволило зазирнути в життя королівських дворів Скандинавії 15 століття, виявивши на борту понад 3 000 зразків рослин, зокрема такі екзотичні та ексклюзивні спеції, як шафран, імбир, гвоздика, перець горошком та мигдаль, повідомляють IFLScience.

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Корабель і його вантаж пролежали під 10-метровою глибиною в морі біля північної сторони Стори Екон, на південному узбережжі Швеції, доки їх не знайшли у 1970-х роках. Природно захищений протягом століть винятковими екологічними умовами Балтійського моря, "Грібсхунден" сьогодні вважається експертами одним з найкраще збережених кораблів 15-го століття у світі, а з його уламків протягом десятиліть зібрали безліч археологічних знахідок.

Нове дослідження, однак, є першим, яке розглядає рослинний світ, взятий на борт корабля. Це важливо не лише для археологічних записів — багато з цих рослин є найдавнішими відомими прикладами своїх видів у Балтійському регіоні — але й дає те, що дослідники називають "безпрецедентним розумінням роботи пізньосередньовічного скандинавського королівського двору".

"Грібсхунден" був нічим іншим, як "плавучим замком", пишуть дослідники, слугуючи флагманом і мобільною резиденцією уряду короля. Корабель повністю укомплектували показними проявами королівського багатства і влади: артилерією, батальйоном професійних солдатів, стрілецькою зброєю, включаючи арбалети і порохову зброю, а також символами "м'якої сили", такими як твори мистецтва і лівреї.

І якщо була одна річ, яка гарантовано справляла враження в Європі 15-го століття, то це повна полиця спецій. Сьогодні мускатний горіх і гвоздику легко сприймати як щось само собою зрозуміле, але в ім'я цих, здавалося б, скромних приправ, велися цілі війни і криваві геноциди: "Тільки ті, хто володів достатніми фінансовими ресурсами, могли дозволити собі ці дорогі продукти харчування, — зазначають дослідники. — Вони були розкішшю лише для еліти".

[ + – ] І якщо була одна річ, яка гарантовано справляла враження в Європі 15-го століття, то це повна полиця спецій Фото: Larsson and Foley, PLOS ONE, 2023

Так, ці екзотичні спеції слугували не лише для того, щоб зробити їжу короля смачнішою під час його подорожі з Копенгагена до Кальмара, але і як "вирішальний аспект презентації короля Ганса та інших монархів своїм підданим", — пишуть дослідники.

"Якби корабель благополучно прибув до Кальмара, з його палуб Ганс використав би всілякі елітні сигнали, щоб справити враження на Шведську раду, — пояснюють науковці. — Споживання екзотичної їжі, безумовно, було символом престижу і соціальної вищості в королівстві Ганса. Це також демонструвало, що король Ганс і середньовічна Данія були культурно інтегровані з рештою Європи і світом за межами континентальних кордонів".

[ + – ] Споживання екзотичної їжі, безумовно, було символом престижу і соціальної вищості в королівстві Ганса Фото: Larsson and Foley, PLOS ONE, 2023

Через катастрофу Ганс не встиг вчасно прибути на саміт, щоб заручитися підтримкою шведських правителів. Натомість йому довелося покластися на стару опору міжнародної дипломатії: війну. Після короткої та ефективної військової кампанії, якій неабиякою мірою сприяв той факт, що шведське дворянство вже давно втомилося від свого вождя, Ганс у 1497 році отримав шведську корону, нарешті досягнувши своєї мети — об'єднати Данію, Норвегію та Швецію в рамках Кальмарської унії.

"Колекція провізії та екзотичних спецій з "Грібсхундену" є єдиним відомим археологічним прикладом практично повної королівської середньовічної комори, — пишуть дослідники — Ми можемо побачити культурні та соціальні ознаки еліти: як поводився монарх і знать, що вони їли, як готували їжу. Це дозволяє говорити про споживання середньовічної еліти та соціальну диференціацію харчових раціонів".

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