20 дней ночи в Канаде: люди слышали разговоры соседей в 5 км от себя и выдыхали "порошок"

Метеоролог рассказал о странном феномене, когда жители канадской деревни могли общаться на расстоянии километров и оставляли за собой след на улице из белого "порошка".

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Планета не перестает нас удивлять и порой мы с удивлением обнаруживаем, что происходит то, что мы и представить себе не могли. Нечто подобное произошло в канадской деревне в 1947 году, когда местные жители легко могли различить лай собак и речь соседей, находясь в километрах от них, пишет IFL Science.

Это необычное событие произошло в период с 17 января по 5 февраля 1947 года в Юконе на северо-западе Канады. Этот регион подвергся воздействию рекордных холодов — 3 февраля температура воздуха здесь достигла рекордных -64°C.

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По словам метеоролога Гордона Тула, который в это время измерял самую низкую температуру в крошечном местном аэропорту Снага, термометр, который он использовал тогда, не опускался ниже -62,2 °C, а потому ему пришлось нацарапать на термометре дополнительную черту, чтобы записать температуру.

Отметим, что при таких низких температурах дыхание превращается в белый порошок в воздухе, и при этом издает звенящий звук. Однако пребывание на улице более нескольких минут может обернуться обморожением открытых участков кожи, а кроме того катастрофически возрастает риск переохлаждения.

Однако одним из самых странных эффектов столь низкой температуры, пожалуй остается распространение звука. Тогда местные жители Снага в Юконе, где температура была рекордно низкой, заметили, что звук стал распространяться совсем иначе, чем прежде.

По словам Тула, когда он измерял температуру в аэропорту, он отчетливо слышал лай собак и разговоры жителей центральной деревни. В принципе, ничего удивительного, если не считать, что деревня находится почти в 6 километрах от аэропорта. Более того, Тул отмечает, что он также слышал треск льда в Белой реке, который звучал отчетливо, громко и "гремел, как выстрелы", при этом река находится в 1,6 километрах от аэропорта.

Что же это за странные эффекты и чем они вызваны? Ответить на этот вопрос вызвался старший климатолог Министерства окружающей среды Канады Дэвис Филиппс. По его словам, важно понимать, что при разных температурах звук по-разному распространяется. Например, на холоде звук распространяется не только медленнее, но и на большие расстояния.

Дело в том, что когда воздух у земли холодный, а над ним — теплый, звуки преломляются теплым воздухом к поверхности. Затем звук распространятся между землей и теплым воздухом, распространяясь гораздо дальше, чем при высоких температурах. Именно этим и объясняется тот факт, что люди в аэропорту могли слышать разговоры людей в деревне.

По словам Филиппса, температурная инверсия фактически заставила звуковые волны отклоняться назад к земле, а не подниматься в вверх. Однако это не все эффекты, с которыми столкнулись местные жители. Еще одним любопытным фактором оказалось то, что люди видели как белые облака дыхания задерживаются в воздухе на несколько минут. Фактически, человек идущий по улице, оставлял за собой "белый шлейф".

По словам Тула, тогда один из наблюдателей аэропорт проел по взлетно-посадочной полосе, а каждый его выдох оставался крошечным неподвижным туманов. Через несколько минут ему удалось вернуться назад по той же дороге используя "белый шлейф" в качестве ориентира, потому что ориентироваться в пространстве было достаточно сложно.

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