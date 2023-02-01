20 днів ночі в Канаді: люди чули розмови сусідів за 5 км від себе і видихали "порошок"

Метеоролог розповів про дивний феномен, коли жителі канадського села могли спілкуватися на відстані кілометрів і залишали слід на вулиці з білого "порошку".

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Планета не перестає нас дивувати і часом ми з подивом виявляємо, що відбувається те, що ми й уявити не могли. Щось подібне сталося в канадському селі у1947 році, коли місцеві жителі легко могли розрізнити гавкіт собак і розмови сусідів, перебуваючи за кілометри від них, пише IFL Science.

Ця незвичайна подія сталася в період з 17 січня до 5 лютого 1947 року в Юконі на північному заході Канади. Цей регіон зазнав впливу рекордних холодів — 3 лютого температура повітря досягла рекордних -64°C.

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За словами метеоролога Гордона Тула, який у цей час вимірював найнижчу температуру в крихітному місцевому аеропорту Снага, термометр, який він використовував тоді, не опускався нижче -62,2 °C, а тому йому довелося надряпати на термометрі додаткову межу, щоб записати температуру .

Зазначимо, що при таких низьких температурах дихання перетворюється на білий порошок у повітрі, і при цьому видає звук, що дзвенить. Однак перебування на вулиці більше кількох хвилин може обернутися обмороженням відкритих ділянок шкіри, а також катастрофічно зростає ризик переохолодження.

Однак одним із найдивніших ефектів такої низької температури, мабуть, залишається поширення звуку. Тоді місцеві жителі Снага в Юконі, де температура була рекордно низькою, зауважили, що звук став поширюватися зовсім інакше, ніж раніше.

За словами Тула, коли він вимірював температуру в аеропорту, він чітко чув гавкіт собак та розмови мешканців центрального села. В принципі, нічого дивного, якщо не вважати, що село знаходиться майже за 6 кілометрів від аеропорту. Більше того, Тул зазначає, що він також чув тріск льоду в Білій річці, який звучав чітко, голосно і "гримів, як постріли", при цьому річка знаходиться за 1,6 кілометра від аеропорту.

Що ж це за дивні ефекти і чим вони викликані? Відповісти на це запитання зголосився старший кліматолог Міністерства довкілля Канади Девіс Філіппс. За його словами, важливо розуміти, що за різних температур звук по-різному поширюється. Наприклад, на холоді звук поширюється не тільки повільніше, а й на більші відстані.

Річ у тім, що коли повітря біля землі холодне, а над ним — тепле, звуки заломлюються теплим повітрям до поверхні. Потім звук поширюється між землею і теплим повітрям, розповсюджуючись набагато далі, ніж за високих температур. Саме цим і пояснюється той факт, що люди в аеропорту могли чути розмови людей у селі.

За словами Філіппса, температурна інверсія фактично змусила звукові хвилі відхилятися назад до землі, а не підніматися вгору. Однак це не всі ефекти, з якими зіткнулися місцеві жителі. Ще одним цікавим фактором виявилося те, що люди бачили як білі хмари дихання затримуються в повітрі на кілька хвилин. Фактично, людина, що йде вулицею, залишала за собою "білий шлейф".

За словами Тула, тоді один із спостерігачів аеропорту пройшов по злітно-посадковій смузі, а кожен його видих залишався крихітним нерухомим туманом. Через кілька хвилин йому вдалося повернутися назад тією ж дорогою, використовуючи "білий шлейф" як орієнтир тому, що орієнтуватися в просторі було досить складно.

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